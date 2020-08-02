День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Главные темы

Первые железные дороги Узбекистана: военные походы, торговля и… Жюль Верн В День железнодорожника, который в этом году в Узбекистане отмечают 2 августа, Sputnik Узбекистан рассказывает о появлении в конце XIX – начале XX века первых железных дорог в стране, способствовавших развитию всего региона. 136