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День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

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Sputnik Узбекистан
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Сегодня в странах бывшего СССР широко празднуется День железнодорожника. Это — день, когда отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли.

В Узбекистане основным оператором сети железных дорог является АО "Узбекистон темир йуллари". 

Компания была образована 7 ноября 1994 года на базе линий бывшей Среднеазиатской железной дороги. Сегодня это предприятие управляет как узбекскими железными дорогами, так и Ташкентским метрополитеном.

Следует также отметить, что "Узбекистон темир йуллари" стала второй компании в СНГ, которая запустила высокоскоростное движение пассажирских поездов Afrosiyob по линии Ташкент — Самарканд (первыми стали российские поезда Сапсан по линии Санкт-Петербург — Москва).

Позднее маршрут был продлен до Бухары. 

Подробнее об истории АО "Узбекистон темир йуллари" смотрите в инфографике. 

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Железная дорога



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