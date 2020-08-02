День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

В Узбекистане основным оператором сети железных дорог является АО "Узбекистон темир йуллари".
Компания была образована 7 ноября 1994 года на базе линий бывшей Среднеазиатской железной дороги. Сегодня это предприятие управляет как узбекскими железными дорогами, так и Ташкентским метрополитеном.
Следует также отметить, что "Узбекистон темир йуллари" стала второй компании в СНГ, которая запустила высокоскоростное движение пассажирских поездов Afrosiyob по линии Ташкент — Самарканд (первыми стали российские поезда Сапсан по линии Санкт-Петербург — Москва).
Позднее маршрут был продлен до Бухары.
Подробнее об истории АО "Узбекистон темир йуллари" смотрите в инфографике.