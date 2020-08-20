Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

В Навоийской области начал работу новый курорт на воде - с пляжем и аквапарком. Это только старт масштабного проекта, завершить который планируется через два года.

Комплекс для отдыха и развлечений Silk Road Family Resort расположен на берегу озера Тудакуль, примерно на равном отдалении от Бухары и Навои. Первые отдыхающие смогли посетить курорт бесплатно 16 августа - в день открытия. Сейчас зона отдыха включает в себя пляж, аквапарк, пункты общепита и другую необходимую для отдыха на воде инфраструктуру. Полностью завершить реализацию проекта общей стоимостью порядка 6 миллионов долларов планируют к 2022 году. К этому времени комплекс сможет одновременно принимать до полутора тысяч гостей, а по разнообразию и качеству услуг вполне может превратиться в этакий узбекский аналог французского Марселя.

Вход на территорию обойдется взрослым и детям старше 13 лет в 100 тысяч сумов, а если ребенку от 5 до 12 - то за полцены. При этом лежаки, полотенца, а также купание в бассейне и пользование электрокаров на территории уже входит в стоимость билета. Ежемесячная прибыль от курорта оценивается на уровне 40 миллиардов сумов.

Каким станет новая зона отдыха в ближайшие годы, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.