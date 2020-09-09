Армейская "бронза": в каких конкурсах АрМИ-2020 отличились узбекистанцы

В 2020 году шестые по счету Армейские международные игры состоялись на территории пяти государств. Узбекистан в этот раз принимал у себя два конкурса и в обоих одержал победу.

В АрМИ-2020 приняли участие военнослужащие из 32 стран. В этому году Узбекистан выступал в 16 из 30 дисциплин, а также республика стала хозяйкой сразу двух конкурсов - "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль".

В итоге узбекистаннские военные в общекомандном зачете вошли в тройку лидеров, завоевав 14 медалей, три из которых - высшей пробы. Помимо побед на двух домашних этапах, на высшую ступень пьедестала поднялись кинологи, которые поделили первое место с коллегами из России.

А вот дебют в первом дивизионе танкового биатлона оказался неудачным. После убедительной победы в прошлом году во втором дивизионе узбекистанские танкисты не смогли ничего противопоставить более опытным соперникам из РФ и Казахстана, не попав в финальный заезд.

Подробнее о результатах выступления военных Узбекистана на Шестых Армейских международных играх смотрите в нашей инфографике.