Армейская "бронза": в каких конкурсах АрМИ-2020 отличились узбекистанцы

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https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200909/14937381/Armeyskaya-bronza-v-kakikh-konkursakh-ArMI-2020-otlichilis-uzbekistantsy.html
В 2020 году шестые по счету Армейские международные игры состоялись на территории пяти государств. Узбекистан в этот раз принимал у себя два конкурса и в обоих одержал победу.
В АрМИ-2020 приняли участие военнослужащие из 32 стран. В этому году Узбекистан выступал в 16 из 30 дисциплин, а также республика стала хозяйкой сразу двух конкурсов - "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль".
В итоге узбекистаннские военные в общекомандном зачете вошли в тройку лидеров, завоевав 14 медалей, три из которых - высшей пробы. Помимо побед на двух домашних этапах, на высшую ступень пьедестала поднялись кинологи, которые поделили первое место с коллегами из России.
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Sputnik / Александр Кряжев
А вот дебют в первом дивизионе танкового биатлона оказался неудачным. После убедительной победы в прошлом году во втором дивизионе узбекистанские танкисты не смогли ничего противопоставить более опытным соперникам из РФ и Казахстана, не попав в финальный заезд.
Подробнее о результатах выступления военных Узбекистана на Шестых Армейских международных играх смотрите в нашей инфографике.