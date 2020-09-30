Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

В общей сложности вузы республики приняли заявления 1 484 463 абитуриента, из них в испытаниях приняли участие 1 240 614 человек (95,1 процента).

По итогам экзаменов 140 068 узбекистанцев стали студентами бакалавриата. За счет государственного гранта смогут учиться 28 173, платно — 111 895.

Тем, кто не был рекомендован на учебу по базовому платному контракту, но набрал 56,7 балла и выше, предоставлена возможность обучаться на основе дифференцированного платного контракта.

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.