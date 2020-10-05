Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

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Во время эпидемии коронавируса многие сферы экономики существенно пострадали из-за ограничений, а тысячи людей остались без работы. Государство постоянно оказывает помощь и помогает с трудоустройством граждан даже в такой сложной обстановке.
По данным "Узстата", за первые восемь месяцев 2020 года государство помогло с трудоустройством более чем 825 тысячам граждан. Около полумиллиона человек получают временный заработок, еще без малого 200 тысяч узбекистанцев нашли работу через центры занятости.
Помимо этого, на поддержку безработным и малообеспеченным категориям выделено в общей сложности 122,7 миллиарда сумов. Кроме прямых компенсаций, средства идут на строительство теплиц и закупку семян, а также для помощи в открытии собственного частного бизнеса.
Не забыли и о трудовых мигрантах, оказавшихся из-за долгого закрытия границ в сложной финансовой ситуации. Всего за январь-август из разных стран на родину были вывезены спецрейсами порядка 100 тысяч граждан, 158,9 тысячи человек получили помощь в трудоустройстве.
Еще одно направление в борьбе с безработицей — переобучение и повышение квалификации сотрудников. Свыше 20 тысяч человек прошли курсы переподготовки и получили востребованные специальности для трудоустройства.
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