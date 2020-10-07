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Сколько заплатят иностранцам за съемки кино в Узбекистане

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На что могут рассчитывать иностранные кинокомпании в Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201007/15136998/Skolko-zaplatyat-inostrantsam-za-semki-kino-v-Uzbekistane.html

Иностранные кинопроизводители теперь могут рассчитывать на частичную компенсацию своих затрат при съемках на территории республики. Подобная форма поддержки несколько лет действует и в других странах СНГ.

Для повышения узнаваемости Узбекистана и для привлечения туристов киноиндустрия подходит как нельзя лучше. В республике есть потрясающие локации как исторические, так и природные. Чтобы производители фильмов активнее приезжали на съемки в страну, республика вводит у себя практику рибейта - частичной компенсации затрат на картину. 

Зарубежные киношники смогут вернуть до 20% бюджета фильма, но не более 300 тысяч долларов. Аналогичная ставка действует во многих постсоветских странах, причем такую практику государства ввели еще несколько лет назад.

Как привлекают иностранные кинокомпании в других бывших республиках СССР, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Туризм, компенсация, Узбекистан, Кино



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