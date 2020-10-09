Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

За месяц - с 25 августа по 27 сентября - на дорогах Узбекистана было выявлено свыше 435 тысяч нарушений ПДД, почти половина из них — грубые. Чаще всего водителей штрафовали за непристегнутый ремень безопасности, за езду без документов и несоблюдение запрещающего сигнала светофора. Также среди наиболее частых нарушений - несоблюдение дорожных знаков и вождение в нетрезвом виде.

За отчетный период в ходе ночных рейдов свыше 27 тысяч транспортных средств были отправлены на штрафстоянку.

Подробную статистику смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.