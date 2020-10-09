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Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

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Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201009/15151834/Temnye-dela-za-kakie-narusheniya-PDD-chasche-vsego-nakazyvayut-po-nocham.html

В конце августа по всей республике стартовали ночные рейды автоинспекторов по выявлению нарушителей ПДД.

За месяц - с 25 августа по 27 сентября - на дорогах Узбекистана было выявлено свыше 435 тысяч нарушений ПДД, почти половина из них — грубые. Чаще всего водителей штрафовали за непристегнутый ремень безопасности, за езду без документов и несоблюдение запрещающего сигнала светофора. Также среди наиболее частых нарушений - несоблюдение дорожных знаков и вождение в нетрезвом виде.

За отчетный период в ходе ночных рейдов свыше 27 тысяч транспортных средств были отправлены на штрафстоянку.

Подробную статистику смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.




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Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам



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