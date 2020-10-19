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В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

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Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201019/15212837/V-kakie-dni-budut-otdykhat-uzbekistantsy-v-2021-godu--proekt-ukaza.html

На общественное обсуждение вынесен проект указа президента об утверждении дополнительных нерабочих дней в 2021 году в связи с праздничными датами.

Согласно проекту, в слудующем году у жителей республики будет по три подряд выходных дня в январе, а также дважды в марте — в связи с Международным женским днем и Наврузом. И будет укороченная рабочая неделя с 10 по 16 мая — после Дня памяти и почестей 13 мая узбекистанцы будут отмечать Рамазан хайит.

Больше всего выходных дней — сразу пять подряд — предлагается сделать в начале сентября в честь празднования годовщины обретения независимости. Однако 2 и 3 сентября пока указаны как неоплачиваемые. Обсуждение проекта продлится до 28 октября.

Подробнее смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
праздничные дни, выходные, работа, Узбекистан



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В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа



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