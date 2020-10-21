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Тюркские корни русского: самые известные слова-кочевники

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Азбука тюркских слов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201021/15232367/Tyurkskie-korni-russkogo-samye-izvestnye-slova-kochevniki.html

Трансформация любого языка происходит постоянно, на протяжении веков и тысячелетий. Что уж говорить про "великий и могучий", который впитал в себя немало языков, в том числе от тюркских народов.

В Узбекистане 21 октября отмечается день национального языка. Узбекский относится к тюркской группе языков, а называния многих бытовых для нас предметов или описания каких-то явлений пришли в русскую культуру именно с Востока.

Председатель РЦНК в Ташкенте Сергей Миронов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Если разбираться в этимологии слов, то тюркские корни имеют такие знакомые каждому с детства слова как арбуз, штаны, карандаш или лошадь. Много таких заимствований в торговой терминологии - казна, деньги, таможня и другие. А если добавить сюда такие яркие и необычные словечки как "ералаш" или "разгильдяй", то получается, что мы как минимум через раз в своей повседневной речи используем чужеземные слова.

Алфавит из таких заимствований мы предлагаем вашему вниманию.

Теги:
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