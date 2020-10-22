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Тотальный диктант-2020: как прошла акция в Узбекистане

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Как и где прошел тотальный диктант 2020 в Узбекистане
© Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/16/15236652.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201022/15236853/Totalnyy-diktant--2020-kak-proshla-aktsiya-v-Uzbekistane.html

Несмотря на пандемию коронавируса, глобальная гуманитарная акция "Тотальный диктант-2020" все-таки состоялась. Узбекистан также принял в ней активное участие.

Всего в республике удалось организовать десять офлайн-площадок для написания текста диктанта. Основным центрами стали Ташкент и Нукус. В Намангане акцию организовали в дистанционном формате - "пишем дома". Текст читали по видео, а работы затем направляли на указанные адреса.

Разумеется, пандемия внесла коррективы, и общее число участников в республике в этом году составило чуть более 470 человек. Однако интерес к русскому языку и к подобному формату его изучения не ослабевает.

Как прошла акция в этот непростой год, смотрите в нашей инфографике. 

Теги:
Тотальный диктант, Узбекистан



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