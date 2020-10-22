Тотальный диктант-2020: как прошла акция в Узбекистане

Всего в республике удалось организовать десять офлайн-площадок для написания текста диктанта. Основным центрами стали Ташкент и Нукус. В Намангане акцию организовали в дистанционном формате - "пишем дома". Текст читали по видео, а работы затем направляли на указанные адреса.
Разумеется, пандемия внесла коррективы, и общее число участников в республике в этом году составило чуть более 470 человек. Однако интерес к русскому языку и к подобному формату его изучения не ослабевает.
Как прошла акция в этот непростой год, смотрите в нашей инфографике.