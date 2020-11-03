Плов по осени считают: сколько стоит главное блюдо в регионах Узбекистана

Комитет по статистике Узбекистана обнародовал очередной индекс плова — средние цены за одну порцию этого национального блюда в разных областях страны.

Индекс плова был создан по аналогии с американским индексом "Биг Мака" и публикуется не так давно. Аналогичный рейтинг выходил в начале 2020 года, который стал довольно популярным и отчасти показательным.

Согласно данным на октябрь, дороже всего порция национального блюда обойдется в столице и в Бухаре - более 18 тысяч сумов. Дешевле всего порция плова стоит в Каракалпакии, Сурхандарьинской и Наманганской областях - примерно 14 тысяч сумов за тарелку.

В целом за 10 месяцев цены подросли на 1,5-3 сума, но, к примеру, в Самарканде стоимость даже снизилась и находится на среднереспубликанском уровне.

Где плов будет дороже и дешевле всего этой осенью - смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.