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Плов по осени считают: сколько стоит главное блюдо в регионах Узбекистана

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Индекс плова в октябре 2020 года
© Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/03/15313656.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201103/15313968/Plov-po-oseni-schitayut-skolko-stoit-glavnoe-blyudo-v-regionakh-Uzbekistana.html

Комитет по статистике Узбекистана обнародовал очередной индекс плова — средние цены за одну порцию этого национального блюда в разных областях страны.

Индекс плова был создан по аналогии с американским индексом "Биг Мака" и публикуется не так давно. Аналогичный рейтинг выходил в начале 2020 года, который стал довольно популярным и отчасти показательным.

Узбекский плов
Pixabay
Самый дорогой и дешевый плов в Узбекистане - новые данные
Согласно данным на октябрь, дороже всего порция национального блюда обойдется в столице и в Бухаре - более 18 тысяч сумов. Дешевле всего порция плова стоит в Каракалпакии, Сурхандарьинской и Наманганской областях - примерно 14 тысяч сумов за тарелку.

В целом за 10 месяцев цены подросли на 1,5-3 сума, но, к примеру, в Самарканде стоимость даже снизилась и находится на среднереспубликанском уровне.

Где плов будет дороже и дешевле всего этой осенью - смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.  




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