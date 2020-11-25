Как посчитать свою пенсию: простая формула

В Узбекистане действуют три вида пенсионного обеспечения: по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Граждане, имеющие право на разные виды пенсий, могут выбрать только одну из них.
Средний пенсионный возраст в республике на сегодня составляет 57,5 года (для женщин — 55, для мужчин — 60 лет).
Пенсия по старости складывается из следующих составляющих: базовый размер пенсии, надбавка за стаж, индивидуальные коэффициенты, накопительная пенсия.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.