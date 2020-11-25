16:17 25 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Инфографика

Как посчитать свою пенсию: простая формула

Получить короткую ссылку
22210
Новости
Все новости
Все новости
Как посчитать свою пенсию: простая формула
© Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/19/15476062.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201125/15476123/Kak-poschitat-svoyu-pensiyu-prostaya-formula.html

Узбекистанцам с начала ноября стало проще определить размер пенсии. Что теперь представляет собой порядок ее начисления и какие нужно собирать документы — смотрите в нашей инфографике.

В Узбекистане действуют три вида пенсионного обеспечения: по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Граждане, имеющие право на разные виды пенсий, могут выбрать только одну из них.

Средний пенсионный возраст в республике на сегодня составляет 57,5 года (для женщин — 55, для мужчин — 60 лет).

Пенсия по старости складывается из следующих составляющих: базовый размер пенсии, надбавка за стаж, индивидуальные коэффициенты, накопительная пенсия.

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Пенсионный фонд, пенсионный возраст, пенсионеры, пенсия



Еще инфографика

  • Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
    Последнее обновление: 16:40 19.11.2020
    16:40 19.11.2020

    Квоты для работы иностранцев в РФ на 2021 год

    Правительство России утвердило перечень сфер экономики и максимальную долю иностранной рабочей силы в них. Изменения незначительны, но в отдельных отраслях есть сокращения

    2057
  • Порядок получения госуслуг при рождении младенца
    Последнее обновление: 20:15 16.11.2020
    20:15 16.11.2020

    Как быстро зарегистрировать новорожденного ребенка

    В Узбекистане упростили и ускорили получение всех первичных государственных услуг, предоставляемых при рождении ребенка. Теперь молодым родителям не придется долго обивать пороги различных ведомств.

    702
  • Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
    Последнее обновление: 14:04 13.11.2020
    14:04 13.11.2020

    Что можно купить в Узбекистане за один MacBook

    За деньги, которые вы можете отдать на один новенький MacBook, в Узбекистане можно сделать примерно 47 тестов на антитела. Что еще? Смотрите в нашей инфографике!

    496
  • Последнее обновление: 18:04 11.11.2020
    18:04 11.11.2020

    Найти работу и не прогадать: новые условия поиска

    Частные агентства занятости должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной от клиентов, обеспечивать сохранность документов.

    261

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Защита по-японски: маски с бриллиантами и жемчугом - фотолента
Нагорный Карабах: как российские миротворцы следят за безопасностью в регионе?
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться