Как посчитать свою пенсию: простая формула

Узбекистанцам с начала ноября стало проще определить размер пенсии. Что теперь представляет собой порядок ее начисления и какие нужно собирать документы — смотрите в нашей инфографике.

В Узбекистане действуют три вида пенсионного обеспечения: по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Граждане, имеющие право на разные виды пенсий, могут выбрать только одну из них.

Средний пенсионный возраст в республике на сегодня составляет 57,5 года (для женщин — 55, для мужчин — 60 лет).

Пенсия по старости складывается из следующих составляющих: базовый размер пенсии, надбавка за стаж, индивидуальные коэффициенты, накопительная пенсия.

Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.