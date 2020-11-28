На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

"Региональные энергосети" представили статистику по долгам населения и компаний за электроэнергию. В лидерах Самаркандская, Навоийская и Андижанская области. Бороться с неплательщиками намерены радикально - пересмотром порядка расчета за свет.

На днях был озвучен долг Самаркандской области за электроэнергию - он составил 646 миллиардов сумов, из которых 553 миллиарда сумов — это задолженность населения. На втором и третьем местах расположились Навоийская (долг 410 миллиардов сумов) и Андижанская (273 миллиарда сумов, из них 247 миллиардов — задолженность) области.

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Для того, чтобы предотвратить увеличение задолженностей за услуги, республика переходит к внедрению одного из основных методов цифровизации: автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).