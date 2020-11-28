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На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

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Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
© Sputnik
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1b/15494810.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20201128/15494864/Na-temnoy-storone-ulitsy-skolko-uzbekistantsy-zadolzhali-za-svet.html

"Региональные энергосети" представили статистику по долгам населения и компаний за электроэнергию. В лидерах Самаркандская, Навоийская и Андижанская области. Бороться с неплательщиками намерены радикально - пересмотром порядка расчета за свет.

На днях был озвучен долг Самаркандской области за электроэнергию - он составил 646 миллиардов сумов, из которых 553 миллиарда сумов — это задолженность населения. На втором и третьем местах расположились Навоийская (долг 410 миллиардов сумов) и Андижанская (273 миллиарда сумов, из  них 247 миллиардов — задолженность) области.

Ряд предприятий Узбекистана накажут за отключение населения от электричества >>

Для того, чтобы предотвратить увеличение задолженностей за услуги, республика переходит к внедрению одного из основных методов цифровизации: автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, АО "Национальные электрические сети Узбекистана", Электрификация, электричество



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На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет



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