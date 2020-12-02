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Что таит в себе Тебинбулак: характеристики месторождения

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Sputnik Узбекистан
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С января по сентябрь 2020 года российские эксперты проводили трехэтапные технологические исследования по обогащению проб руды.

В начале 2018 года Шавкат Мирзиёев определил АО "Узбекистон темир йуллари" генеральным подрядчиком по строительству нового горнодобывающего комплекса в Каракалпакстане. Реализация этой масштабной инициативы уже прошла несколько этапов.

АО "Узбекистон темир йуллари" совместно с независимым консультантом - австрийской компанией Horst Wiesinger Consulting GmbH завершило работы по проведению лабораторных и опытно-промышленных испытаний по извлечению обогащенной руды концентрата, гранулированию и восстановлению железа с использованием природного газа, производства стали и отделению ванадиевого шлака от стали.

С января по сентябрь 2020 года российские эксперты проводили трехэтапные технологические исследования по обогащению проб руды.




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