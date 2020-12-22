Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

С 21 декабря по 10 января власти Узбекистана приняли решение приостановить авиасообщение с рядом государств из-за резкого ухудшения эпидемической обстановки в этих странах. В "запретный" список попали Великобритания, Италия, Германия, Дания, Австрия, Австралия, Нидерланды и ЮАР.

Ранее сообщалось, что 14 декабря на юго-востоке Англии была обнаружена новая разновидность коронавируса, которая получила название VUI-202012/01.

Данный тип на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.

А с 25 декабря 2020 года вводится новый порядок пересечения границы. Прибывающие в республику граждане должны будут провериться на наличие антигена коронавирусной инфекции.

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет посетителей.

Нужно отметить, что пройти тестирование придется даже тем, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.