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Как регистрировать мобильник в Узбекистане

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Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210113/15775316/Kak-zaregistrirovat-mobilnik-v-Uzbekistane.html

Обязанности по регистрации кодов, вне зависимости от даты ввоза мобильных устройств на территорию страны, возложены на импортеров и производителей.

В конце прошлого года положение о порядке регистрации мобильных устройств дополнили описанием прав и обязанностей дипломатических представительств, иностранных граждан, а также государственных исполнителей.

Теперь импортеры, которые занимаются розничной продажей мобильных устройств, должны осуществлять регистрацию мобильных устройств по IMEI-коду независимо от даты ввоза устройств на территорию Узбекистана.

Все обязанности по регистрации кодов, вне зависимости от даты ввоза мобильных устройств на территорию страны, возложены на импортеров и производителей.

Подробнее о порядке регистрации мобильных устройств - в нашей инфографике >>




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Как регистрировать мобильник в Узбекистане



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