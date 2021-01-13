Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Обязанности по регистрации кодов, вне зависимости от даты ввоза мобильных устройств на территорию страны, возложены на импортеров и производителей.

В конце прошлого года положение о порядке регистрации мобильных устройств дополнили описанием прав и обязанностей дипломатических представительств, иностранных граждан, а также государственных исполнителей.

Теперь импортеры, которые занимаются розничной продажей мобильных устройств, должны осуществлять регистрацию мобильных устройств по IMEI-коду независимо от даты ввоза устройств на территорию Узбекистана.

Все обязанности по регистрации кодов, вне зависимости от даты ввоза мобильных устройств на территорию страны, возложены на импортеров и производителей.

Подробнее о порядке регистрации мобильных устройств - в нашей инфографике >>