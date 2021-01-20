Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Первая за годы независимости перепись населения Узбекистана намечена на 2023-й. За прошедшие 12 месяцев в республике родилось более 840 граждан страны.

На днях Госкомстат обнародовал статистику по населению Узбекистана в 2020 году. За прошедшие 12 месяцев в стране появилось на свет более 840 тысяч младенцев.

Ушли из жизни более 175 тысяч узбекистанцев. При этом, согласно статданным, в 60 процентах случаев причиной смерти стали болезни системы кровообращения.

Напомним, первая за годы независимости перепись населения Узбекистана намечена на 2023-й. Пробные процедуры проведут 1-25 ноября 2021-го в Ходжиабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, Хиве, а также в Яшнабадском районе Ташкента.