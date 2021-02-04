На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

В Узбекистане утвердили перечень товаров, запрещенных для госзакупок. Это в общей сложности 529 наименований товаров иностранного происхождения.
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К примеру, бюджетные средства нельзя тратить на импортные продукты питания, спиртные напитки, медикаменты и медизделия, мебель и другие товары.
С 1 апреля данные об учредителях госкомпаний будут вноситься в реестр госзакупок, созданных при участии Минфина и ГНК.
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