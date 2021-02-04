На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

В Узбекистане 26 января отмечается День таможенной службы. Ежедневно сотрудники этого ведомства осуществляют оформление и контроль всех поступающих в республику или вывозимых из нее товаров и грузов. Зачастую провезти через границу пытаются незаконные предметы.