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На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

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Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210204/15932312/Na-chto-nelzya-tratit-byudzhet-pri-goszakupkakh.html

К примеру, бюджетные средства нельзя тратить на импортные продукты питания, спиртные напитки, медикаменты и медизделия, мебель и другие товары.

В Узбекистане утвердили перечень товаров, запрещенных для госзакупок. Это в общей сложности 529 наименований товаров иностранного происхождения.

Отечественная продукция получит приоритет при госзакупках — Мирзиёев >>

К примеру, бюджетные средства нельзя тратить на импортные продукты питания, спиртные напитки, медикаменты и медизделия, мебель и другие товары.

С 1 апреля данные об учредителях госкомпаний будут вноситься в реестр госзакупок, созданных при участии Минфина и ГНК.

Подробности читайте в нашей инфографике >>




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На что нельзя тратить бюджет при госзакупках



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