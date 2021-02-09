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Отец узбекской поэзии — жизнь и наследие Алишера Навои

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Алишер Навои
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210209/15962490/Otets-uzbekskoy-poezii--zhizn-i-nasledie-Alishera-Navoi.html

В Узбекистане и в других странах мира 2021 года проходит под знаком празднования 580-летия поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока - Алишера Навои. Его многочисленные произведения по-прежнему актуальны и вызывают интерес у исследователей и лингвистов.

Алишер Навои - фигура мирового масштаба. Это не только поэт, это еще и основатель узбекского литературного языка, в том понимании, в котором мы его воспринимаем сегодня. С этой точки зрения его по праву можно считать узбекским Пушкиным.

Круглый стол в Посольстве Узбекистана к юбилею Алишера Навои
Пресс-служба Посольства Узбекистана в Москве
Юбилей Алишера Навои: чем поэт Востока вдохновляет российскую интеллигенцию
Юбилейную дату намерены отметить широко, даже несмотря на продолжающуюся в мире пандемию. Запланированы международные конференции и выставки, создается Общественный фонд имени Алишера Навои и учреждается орден его имени.

Жизнь, творчество и крылатые фразы великого мыслителя средневекового Востока - в инфографике Sputnik Узбекистан.




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