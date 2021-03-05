Как бережно использовать воду – стратегия

В условиях дефицита воды каждый случай затопления посевных площадей при орошении культур и сброса воды в коллекторно-дренажную сеть будет расцениваться в качестве чрезвычайного происшествия.

Две недели назад президент Узбекистана утвердил стратегию управления водными ресурсами и развития сектора ирригации в в стране на 2021–2023 годы.

Согласно документу, до 1 июля 2021-го будет поэтапно запущена автоматизированная межведомственная информационная система водных ресурсов.

В условиях дефицита воды каждый случай затопления посевных площадей при орошении культур и сброса воды в коллекторно-дренажную сеть будет расцениваться в качестве чрезвычайного происшествия.

Еще больше подробностей о нововведениях, озвученных в Стратегии - в инфографике Sputnik Узбекистан >>