Нам нужна одна победа: как провожали сборную Узбекистана на Кубок Азии

Несмотря на ранее утро, в международном аэропорту имени Ислама Каримова сегодня было чрезвычайно шумно и многолюдно: представители Ассоциации футбола, спортивные чиновники, члены фан-клуба и простые болельщики приехали проводить любимую команду на важнейший и дебютный для нового наставника сборной турнир - Кубок Азии.
Наставник команды задавал тон остальным, даже держа в руках врученный ему букет, Купер думал о чем-то своем, вероятно, уже о тактике на матч с японцами в групповой стадии турнира.
Футбольные баталии в Объединенных Арабских Эмиратах пройдут с 5 января по 1 февраля, а подопечные Эктора Купера вступят в борьбу 9 января. Первый поединок "Белые волки" проведут против сборной Омана. Кроме того в группе F соперниками узбекистанцев станут футболисты из Японии и Туркменистана.
Как провожали на столь ответственный турнир игроков национальной команды, в каком настроении они улетали в ОАЭ смотрите в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.