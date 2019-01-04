Эктор Купер наказывает игроков сборной Узбекистана за промахи по воротам

Национальная команда республики усиленно тренируется перед стартом Кубка Азии в ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к Кубку Азиив ОАЭ, который стартует 5 января.

Пвред стартом турнира футболисты усиленно тренируются. Во время двусторонней игры на одной из трнировок наставник команды Эктор Купер выступил в роли судьи, а врач команды исполнял обязанности видеоассистента, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Тренер наказывал футболистов за каждое непопадание в створ: после промахов игрокам приходилось делать 25 отжиманий.

Кубок Азии пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана выступит в группе F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии. Первую игру национальная команда республики проведет 9 января против Омана.