13:25 06 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB119.85
  • EUR9533.34
  • USD8336.25
Поиск
Кубок Азии 2019
Слева направо: главный судья Равшан Ирматов и вратарь Мунир Эль-Кажуи (Марокко) во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко

Кубок Азии – 2019: Равшан Ирматов рассудит сборные Сирии и Палестины

© Sputnik / Елена Руско
Кубок Азии 2019
Получить короткую ссылку
109 0 0

Матч в рамках первого тура Кубка Азии – 2019 состоится 6 января. В бригаду судей также вошли Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Рефери из Узбекистана Равшан Ирматов обслужит матч между сборными Сирии и Палестины, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.

"На линии ему будут помогать Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Судьями за воротами будут работать Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев", — отметили в пресс-службе.

В качестве резервного арбитра на этой встрече выступит Сергей Гришченко из Кыргызстана.

Национальной сборной Узбекистана предстоит выйти на поле с командами Омана (9 января), Туркменистана (13 января) и Японии (17 января).

Расписание матчей Кубка Азии - 2019 >>>

По теме

"Сложно быть идеальной командой": Эктор Купер собирается выиграть Кубок Азии
Нам нужна одна победа: как провожали сборную Узбекистана на Кубок Азии
Эктор Купер назвал имена игроков, которые поедут на Кубок Азии
Теги:
Ассоциация футбола Узбекистана, Равшан Ирматов, футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Саамские идолы с монетами на удачу на территории деревни Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области
Деревянные статуи и вигвамы: что еще можно увидеть в поселении "Самь-Сыйт"
Домашний ягуар стал знаменитостью в Буэнос-Айресе
Домашний "ягуар" стал знаменитостью в Буэнос-Айресе
Расписание матчей Кубка Азии-2019
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054