Как прошла церемония открытия Кубка Азии – 2019

В соревнованиях впервые примут участие 24 команды, среди них — сборная Узбекистана. Матчи пройдут в четырех городах: Дубае, Абу-Даби, Аль-Айне и Шардже.
Накануне состоялась первая встреча. Сборная ОАЭ сыграла вничью с Бахрейном в матче-открытии, соперники разошлись со счетом 1:1.
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019 >>>
Первый матч с участием сборной Узбекистана состоится 9 января, ей предстоит помериться силами с командой Омана. Затем пройдут встречи со сборными Туркменистана (13 января) и Японии (17 января).