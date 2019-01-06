Как прошла церемония открытия Кубка Азии – 2019

Тридцать первого декабря Аламафруз Абдуллаев, как обычно, проснулся рано утром, чтобы совершить традиционную молитву — намаз. Услышав взрыв, молодой человек накинул куртку и выбежал на улицу. Он еще не знал, что спасет жизни нескольких человек. В интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан парень твердо заявил: каждый истинный мусульманин поступил бы так же, никакого геройства в этом поступке нет.

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