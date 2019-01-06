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Кубок Азии 2019
Кубок Азии 2019

Как прошла церемония открытия Кубка Азии – 2019

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Ассоциация футбола Узбекистана

В Объединенных Арабских Эмиратах стартовал главный азиатский футбольный турнир четырехлетия.

В соревнованиях впервые примут участие 24 команды, среди них — сборная Узбекистана. Матчи пройдут в четырех городах: Дубае, Абу-Даби, Аль-Айне и Шардже.

Накануне состоялась первая встреча. Сборная ОАЭ сыграла вничью с Бахрейном в матче-открытии, соперники разошлись со счетом 1:1.

Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019 >>>

Первый матч с участием сборной Узбекистана состоится 9 января, ей предстоит помериться силами с командой Омана. Затем пройдут встречи со сборными Туркменистана (13 января) и Японии (17 января).

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Теги:
Азия, ОАЭ, футбол



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Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

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