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Кубок Азии 2019
Футболит Эльдор Шомурадов

Шомурадов рассказал о подготовке к матчу против Омана на Кубке Азии

Ассоциация футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
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По его словам, сборная много тренируется, большинство игроков находятся в хорошем расположении духа.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Футболист национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомурадов рассказал о ходе подготовки к матчу с Оманом на Кубке Азии, сообщает Ассоциации футбола.

"Подготовка к матчу с Оманом в Шардже проходит отлично.  Все игроки в команде пребывают в хорошем расположении духа. Мы готовимся к игре в приподнятом настроении. Очень важно хорошо выступить в первой игре.  Сейчас мы сосредоточили свое внимание именно на этом.  Сборная Омана – непростой соперник", - отметил Шомурадов.

Марат Бикмаев
© ЎФА
Марат Бикмаев: думаем только о поединке с Оманом

При этом, по его словам, к каждой команде на турнире надо относиться серьезно, а недооценка соперника может привести к неприятным последствиям.

Ранее нападающий национальной сборной Марат Бикмаев в разговоре с журналистами заявил, что футболисты готовятся к игре во всю силу, без поблажек и думают только о поединке с Оманом. 

Матч между сборными Узбекистана и Омана намечен на 9 января.Кубок Азии по футболу стартовал 5 января в Объединенных Арабских Эмиратах, он продлится до 1 февраля.

Теги:
Узбекистан, Азия, Футбол



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