Шомурадов рассказал о подготовке к матчу против Омана на Кубке Азии

По его словам, сборная много тренируется, большинство игроков находятся в хорошем расположении духа.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Футболист национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомурадов рассказал о ходе подготовки к матчу с Оманом на Кубке Азии, сообщает Ассоциации футбола.

"Подготовка к матчу с Оманом в Шардже проходит отлично. Все игроки в команде пребывают в хорошем расположении духа. Мы готовимся к игре в приподнятом настроении. Очень важно хорошо выступить в первой игре. Сейчас мы сосредоточили свое внимание именно на этом. Сборная Омана – непростой соперник", - отметил Шомурадов.

При этом, по его словам, к каждой команде на турнире надо относиться серьезно, а недооценка соперника может привести к неприятным последствиям.

Ранее нападающий национальной сборной Марат Бикмаев в разговоре с журналистами заявил, что футболисты готовятся к игре во всю силу, без поблажек и думают только о поединке с Оманом.

Матч между сборными Узбекистана и Омана намечен на 9 января.Кубок Азии по футболу стартовал 5 января в Объединенных Арабских Эмиратах, он продлится до 1 февраля.