Знакомимся с соперниками Узбекистана на Кубке Азии: сборная Туркменистана

Во времена СССР туркменский футбол был не так широко известен болельщикам, но фанаты со стажем помнят, что была такая интересная команда – "Колхозчи" из Ашхабада. И руководству клуба удалось создать не только коллектив, который играл в первой и второй лигах, но и достаточно солидную детско-юношескую школу.

В этой школе, а потом и в команде, разработал Валерий Козьмич Непомнящий – человек, которым первый из советских тренеров участвовал в четвертьфинале чемпионата мира. Под его руководством команда Камеруна в 1990-м обыграла Аргентину и на равных боролась с Англией. Подобное удавалось лишь Олегу Блохину в 2006-м и Станиславу Черчесову в 2018-м.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Купер был в шоке: как провожали сборную Узбекистана на Кубок Азии

Школа Непомнящего подарила отечественному футболу талантливых и ярких игроков. Среди них – двукратный чемпион СССР в составе "Зенита" и ЦСКА Валерий Брошин, Дмитрий Хомуха, который тоже играл в "Зените" и ЦСКА, а также в харьковском "Металлисте" и ярославском "Шиннике". Именно эти игроки стали основой для будущей сборной Туркменистана.

Еще одна гордость страны – воспитанник футбольной молодежной школы Курбан Бердыев. Как игрок он был известен по выступлениям за алма-атинский "Кайрат", а в качестве тренера Курбан Бекиевич дважды приводил казанский "Рубин" к победам в российском чемпионате. Ему часто достается от специалистов и болельщиков за скучноватый футбол "от обороны". Тем не менее, каждый год Бердыев радует футбольную общественность новыми игровыми идеями. В разные времена Бердыев приглашался как консультант по развитию туркменского футбола – он выступал в качестве советника как для сборной, так и для национальной федерации.

Первая ничья

Несмотря на богатые футбольные традиции, Туркменистан участвовал в главном турнире Азии лишь однажды – в 2004-м году. Команда проиграла Ираку и Узбекистану с минимальным счетом, однако одно очко с того турнира Туркменистан все-таки увез: команда под руководством Рахима Курбанмаммедова сыграла вничью с командой Саудовской Аравии – 2:2.

Если внимательно посмотреть фрагменты той игры, то можно увидеть: команде удалось навязать соперникам свою игру. Футболисты забили первыми благодаря навесам и фланговым атакам. Быстрые прорывы нападающих в конце концов заставили вратаря из Саудовской Аравии нарушать правила в своей штрафной площади, однако нервы у туркменского нападающего дрогнули, и реальный шанс на победу был упущен.

Доморощенный футбол

Основная отличительная характеристика туркменского футбола – наличие базовой команды для подготовки сборной. В разные годы такими коллективами были «Копетдаг», «Ниса», МТТУ. Уже пять сезонов в туркменском футболе доминирует команды «Алтын Асыр» из Ашхабада. В основном составе команды постоянно выходит 7-8 игроков из этой команды.

Ассоциация футбола Узбекистана Бывший игрок сборной Узбекистана сделал прогноз на Кубок Азии

Такое клубное взаимопонимание способствовало тому, что в нынешнем отборочном турнире к Кубку Азии команда легко прошла отборочный турнир: Туркменистан обошел Бахрейн, Сингапур и Тайвань.

Есть в команде и "легионеры". Самый активный из них – Руслан Мингазов. Он стал достаточно заметной фигурой в чемпионате Чехии в составе команды "Млада – Болеслав". Кстати, отец Руслана выступал за сборную на Кубке Азии -2004.

В нынешнем турнире Кубка Азии у Туркменистана, по мнению специалистов, главная задача – одолеть Оман и цепляться что есть сил в матчах с Узбекистаном и Японией. И главным фактором здесь может оказаться слаженность между игроками, который знают друг друга не первый год.