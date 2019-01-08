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Кубок Азии 2019
Сборная Туркменистана по футболу

Знакомимся с соперниками Узбекистана на Кубке Азии: сборная Туркменистана

© Ассоциация футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
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Олег Дмитриев
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев делится своими впечатлениями о  команде Туркменистана – географического соседа и соперника сборной Узбекистана на групповом турнире футбольного Кубка Азии – 2019.

Во времена СССР туркменский футбол был не так широко известен болельщикам, но фанаты со стажем помнят, что была такая интересная команда –  "Колхозчи" из Ашхабада. И руководству клуба удалось создать не только коллектив, который играл в первой и второй лигах, но и достаточно солидную детско-юношескую школу.

В этой школе, а потом и в команде, разработал Валерий Козьмич Непомнящий – человек, которым первый из советских  тренеров участвовал в четвертьфинале чемпионата мира. Под его руководством команда  Камеруна в 1990-м  обыграла Аргентину и на равных боролась с Англией. Подобное удавалось лишь Олегу Блохину в 2006-м и Станиславу Черчесову в 2018-м.

Проводы сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Школа Непомнящего подарила отечественному футболу талантливых и ярких игроков. Среди них – двукратный чемпион СССР в составе "Зенита" и ЦСКА Валерий Брошин, Дмитрий Хомуха, который тоже играл в "Зените" и ЦСКА, а также в харьковском "Металлисте" и ярославском "Шиннике". Именно эти игроки стали основой для будущей сборной Туркменистана.

Еще одна гордость страны – воспитанник футбольной молодежной школы Курбан Бердыев. Как игрок он был известен по выступлениям за алма-атинский "Кайрат", а в качестве тренера Курбан Бекиевич дважды приводил казанский "Рубин" к победам в российском чемпионате. Ему часто достается от специалистов и болельщиков за скучноватый футбол "от обороны". Тем не менее, каждый год Бердыев радует футбольную общественность новыми игровыми идеями. В разные времена Бердыев приглашался как консультант по развитию туркменского футбола – он выступал в качестве советника как для сборной, так и для национальной федерации.

Первая ничья

Несмотря на богатые футбольные традиции, Туркменистан участвовал в главном турнире Азии лишь однажды – в 2004-м году.  Команда проиграла Ираку и Узбекистану с минимальным счетом, однако одно очко с того турнира Туркменистан все-таки увез: команда под руководством Рахима Курбанмаммедова сыграла вничью с командой Саудовской Аравии – 2:2.

Если внимательно посмотреть фрагменты той игры, то можно увидеть: команде удалось навязать соперникам свою игру. Футболисты забили первыми  благодаря навесам и фланговым атакам. Быстрые прорывы нападающих в конце концов заставили вратаря из Саудовской Аравии нарушать правила в своей штрафной площади, однако нервы у туркменского нападающего дрогнули, и реальный шанс на победу был упущен.

Доморощенный футбол

Основная отличительная характеристика туркменского футбола –  наличие базовой команды для подготовки сборной. В разные годы такими коллективами были «Копетдаг», «Ниса», МТТУ. Уже пять сезонов в туркменском футболе доминирует команды «Алтын Асыр» из Ашхабада.  В основном составе  команды постоянно выходит 7-8 игроков из этой команды.

Бывший футболист сборной Узбекистана, победитель Азиатских игр 1994 года, главный тренер юношеской сборной Азамат Абдураимов
Ассоциация футбола Узбекистана
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Такое клубное взаимопонимание способствовало тому, что в нынешнем отборочном турнире к Кубку Азии команда легко прошла отборочный турнир: Туркменистан обошел Бахрейн, Сингапур и Тайвань.

Есть в команде и "легионеры". Самый активный из них – Руслан Мингазов. Он стал достаточно заметной фигурой в чемпионате Чехии в составе команды "Млада – Болеслав". Кстати, отец Руслана  выступал за сборную на Кубке Азии -2004.

В нынешнем турнире Кубка Азии  у Туркменистана, по мнению специалистов, главная задача – одолеть  Оман и цепляться что есть сил в матчах с Узбекистаном и Японией. И главным фактором здесь может оказаться слаженность между игроками, который знают друг друга не первый год.




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