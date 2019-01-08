Игроков сборной Узбекистана премируют за каждую победу в матчах Кубка Азии

Перед поединком со сборной Омана с футбольной сборной встретился вице-премьер Ассоциации футбола Узбекистана, который пожелал игрокам и тренеру удачи, а также вручил награду лучшему футболисту страны за 2018 год.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов провел встречу с игроками и тренерским штабом сборной в городе Шарджа накануне первого матча в рамках Кубка Азии со командой Омана, сообщает пресс-служба АФУ.

От имени руководства ассоциации, а также от миллионов болельщиков Ахматджанов пожелал футболистам удачи в предстоящем поединки и других матчах, заметив, что на родине все с нетерпением ждут от подопечных Эктора Купера яркой игры и побед.

"Мы желаем, чтобы вы завтра показали красивую игру, порадовали миллионы болельщиков и весь узбекский народ. Ассоциация футбола Узбекистана готова предоставить вам для этого все необходимые условия. Мы выполняем все требования главного тренера. Мы и впредь будем их выполнять. За каждую победу АФУ будет награждать вас в денежном эквиваленте. Настройте себя морально только на победу. Пришло время становиться чемпионами.", — подчеркнул футбольный чиновник.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Физподготовка и удары по воротам: тренировка сборной перед игрой с Оманом

По его словам, если сборная добьется успеха на турнире в ОАЭ, то на родине будет грандиозный праздник.

Выступая с ответным словом. наставник "Белых волков" Эктор Купер сразу заметил, что вознаграждение имеет для него и самих игроков второстепенное значение, потому что каждый из них в первую очередь будет бороться за честь страны.

"Сборная объединена только одной целью, и мы готовы отдать всё за победу... Надеюсь, вместе мы реализуем все цели", — отметил Купер.

Слова тренера подтвердил и капитан команды Одил Ахмедов, заметив, что его партнеры по сборной готовы выложиться по полной.

© Пресс-служба АФУ Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов получил награду как лучший футболист 2018 года

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Кроме того, в ходе встречи Ахмедов получил награду "Лучший футболист 2018 года", которую лидеру национальной сборной вручил Умид Ахматджанов.

Сборная Узбекистана вступает в борьбу за Кубок Азии 9 января - первый матч подопечные Эктора Купера проведут против футболистов из Омана. Кроме того соперниками "Белых волков" по группе F команды Туркменистана и Японии. Эти игры пройдут соответственно 13 и 17 января.

Кубок Азии стартовал в Объединенных Арабских Эмиратах 5 января. Финальный поединок состоится 1 февраля.