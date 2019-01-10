19:46 10 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Кубок Азии 2019
Узбекистанский арбитр ФИФА Валентин Коваленко

Арбитр из Узбекистана обслужит матч Палестины и Австралии на Кубке Азии

Федерация футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
Получить короткую ссылку
12 0 0

Азиатская футбольная конфедерация ранее сообщала, что приглашенные на турнир судьи будут работать на различных позициях.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Арбитр из Узбекистана Валентин Коваленко обслужит матч группы B Кубка Азии-2019 между сборными Палестины и Австралии, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Матч на стадионе Rashid Stadium состоится 11 января.

Слева направо: главный судья Равшан Ирматов и вратарь Мунир Эль-Кажуи (Марокко) во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко
© Sputnik / Елена Руско
Кубок Азии – 2019: Равшан Ирматов рассудит сборные Сирии и Палестины
На линии Коваленко будут помогать Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. А Равшан Ирматов и Ильгиз Танташев поработают за воротами.

Ранее Азиатская футбольная конфедерация оповещала, что приглашенные на турнир судьи, будут работать на различных позициях. 

Равшан Ирматов в качестве главного арбитра обслуживал матч между сборными Сирии и Палестины, а Расулов, Саидов, Коваленко и Танташев помогали ему на линиях.

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана выступает в группе F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана
Бодро начали: самые яркие кадры матча сборных Узбекистана и Омана
Видео задержания наркодельцов из ЦА в России
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054