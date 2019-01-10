Арбитр из Узбекистана обслужит матч Палестины и Австралии на Кубке Азии

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Арбитр из Узбекистана Валентин Коваленко обслужит матч группы B Кубка Азии-2019 между сборными Палестины и Австралии, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.
Матч на стадионе Rashid Stadium состоится 11 января.
Ранее Азиатская футбольная конфедерация оповещала, что приглашенные на турнир судьи, будут работать на различных позициях.
Равшан Ирматов в качестве главного арбитра обслуживал матч между сборными Сирии и Палестины, а Расулов, Саидов, Коваленко и Танташев помогали ему на линиях.
Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана выступает в группе F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии.