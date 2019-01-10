Арбитр из Узбекистана обслужит матч Палестины и Австралии на Кубке Азии

Азиатская футбольная конфедерация ранее сообщала, что приглашенные на турнир судьи будут работать на различных позициях.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Арбитр из Узбекистана Валентин Коваленко обслужит матч группы B Кубка Азии-2019 между сборными Палестины и Австралии, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Матч на стадионе Rashid Stadium состоится 11 января.

© Sputnik / Елена Руско Кубок Азии – 2019: Равшан Ирматов рассудит сборные Сирии и Палестины

На линии Коваленко будут помогать Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. А Равшан Ирматов и Ильгиз Танташев поработают за воротами.

Ранее Азиатская футбольная конфедерация оповещала, что приглашенные на турнир судьи, будут работать на различных позициях.

Равшан Ирматов в качестве главного арбитра обслуживал матч между сборными Сирии и Палестины, а Расулов, Саидов, Коваленко и Танташев помогали ему на линиях.

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана выступает в группе F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии.