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Кубок Азии 2019
Врач сборной Узбекистана Аброр Пирриев

Врач сборной Узбекистана Пирриев: все футболисты здоровы

Федерация футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
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В Объединенных Арабских Эмиратах продолжаются матчи Кубка Азии-2019, в первом туре группового этапа сборная Узбекистана победила Оман со счетом 2:1.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Врач сборной Узбекистана по футболу Аброр Пирриев рассказал журналистам о состоянии здоровья спортсменов, интервью опубликовано на сайте Национального Олимпийского комитета.

"С медицинской точки зрения все футболисты здоровы, травм нет, как и нет серьезных проблем для проведения тренировок. Они продолжают готовиться согласно графику", - отмечает доктор.

Также, по его словам, у команды все "схвачено и запланировано заранее", восстановительный процесс начался 9 января после матча с Оманом и продолжился на следующий день.

Комментируя состояние голкипера узбекистанской команды Игнатия Нестерова, врач отметил, что он получил серьезную травму, но больших проблем нет, это показал осмотр после матча. Нестеров продолжает работать на тренировках.

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля, 9 января сборная Узбекистана выиграла в матче с Оманом со счетом 2:1. Она выступает в группе F с командами Туркменистана и Японии.

Теги:
врач, Узбекистан, Футбол



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