Эктор Купер назвал сильные и слабые стороны соперника сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер рассчитывает на зрелищную игру своей команды в матче со сборной Туркменистана на Кубке Азии-2019.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер и защитник Анзур Исмаилов рассказали о подготовке к матчу с командой Туркменистана в рамках Кубка Азии в ОАЭ.

"Ко второму матчу мы готовимся серьезно. Туркменистан - разносторонняя команда, их игру против Японии мы смотрели. В предстоящем матче будем играть только на победу", - заявил Купер.

Сборная Узбекистана в дебютном матче на Кубке Азии - 2019 обыграла команду Омана со счетом 2:1. Одил Ахмедов вывел Узбекистан вперед уже в первом тайме, но во втором игроки Омана сумели сравнять счет. Ближе к концу матча гол вышедшего на замену Эльдора Шомуродова позволил команде Эктора Купера заработать три очка.

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"Игру против Омана все анализировали по-разному. Главное, что мы в этом матче одержали победу. Оман сильная команда. Они стали победителями Кубка Персидского Залива. Мы рады, что смогли одержать верх над этой командой. Постараемся устранить свои ошибки и в матче с Туркменистаном показать зрелищную игру", - добавил тренер.

Сборную Туркменистана он назвал очень дисциплинированной командой, подчеркнув, что в матче с Японией, проигранном со счетом 2:3, им просто не хватило опыта. По словам Купера, в защите сборной Туркменистана есть свои проблемы, которыми планирует воспользоваться узбекская национальная команда.

Предстоящий матч пропустит полузащитник сборной Узбекистана Егор Кримец, получивший в концовке игры с Оманом прямую красную карточку.

"На его позицию у нас есть два футболиста. Кто на тот момент будет в лучшей форме, тот и появится в основном составе", - пояснил Купер.

По словам Анзура Исмаилова, команда выйдет на поле с намерением победить и заработать три очка.

"В сборной есть и опытные футболисты, и молодые. Но в команде есть баланс. Надеемся, что вместе с молодыми и талантливыми игроками мы добьемся поставленных целей", - рассказал он.

Второй матч в рамках Кубка Азии против Туркменистана сборная Узбекистана проведет на стадионе Rashid Stadium 13 января. Встреча начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по Ташкенту). Узбекская команда выйдет на поле в белой форме, Туркменистан сыграет в зеленой. Встречу рассудит бригада арбитров из ОАЭ. Главным судьей будет Аммор Аль-Джунаби. Его ассистентами - Мухаммад Аль-Хаммади, Хасан Аль-Махри.