Узбекские болельщики поют и танцуют на улицах Дубая: зажигательное видео

Футбольные фанаты продолжают всячески поддерживать своих любимцев в ОАЭ на Кубке Азии, делая это по восточному ярко, музыкально и грациозно. Вот такое представление развернулось на одной из улиц Дубаи.

Несколько десятков болельщиков, завернутых в национальные флаги и с повязками на головах с надписью "Go Uzbekistan" устроили настоящее представление в Дубая. Музыканты играют на барабанах и трубе, а несколько человек вместе с огромным картонным Кубком Азии приплясывают. Зажигательное видео выставили пользователи социальных сетей.

Сборная Узбекистана играет на Кубке Азии в группе F. В первой встрече подопечные Эктора Купера не без труда одолели команду Омана 2:1, во втором поединке разгромили Туркменистан, а в третьем матче сразятся с фаворитами квартета - сборной Японии.