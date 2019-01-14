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Кубок Азии 2019
Кубок Азии 2019

Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана

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  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
  • Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
AFP / GIUSEPPE CACACE
Жавохир Сидиков забил свой дебютный гол за сборную Узбекистана.

Матч сборных Узбекистана и Туркменистана закончился победой сборной под руководством Эктора Купера с разгромным счетом 4:0.

Сборная Узбекистана досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Азии. 

В последней встрече групповой стадии соперником национальной команды республики станут представители Японии.

Самые яркие кадры матча смотрите в нашей фотоленте.




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Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
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