Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана

Сборная Узбекистана досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Азии.
В последней встрече групповой стадии соперником национальной команды республики станут представители Японии.
Самые яркие кадры матча смотрите в нашей фотоленте.
Матч сборных Узбекистана и Туркменистана закончился победой сборной под руководством Эктора Купера с разгромным счетом 4:0.
Сборная Узбекистана досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Азии.
В последней встрече групповой стадии соперником национальной команды республики станут представители Японии.
Самые яркие кадры матча смотрите в нашей фотоленте.
Сборная Узбекистана во втором матче Кубка Азии - 2019 забила в ворота национальной команды Туркменистана четыре безответных мяча.
Национальная команда Узбекистана досрочно вышла в плей-офф Кубка Азии - 2019 и не собирается останавливаться.
Подопечные Эктора Купера в первом тайме не оставили сопернику ни единого шанса, забив менее чем за полчаса четыре безответных мяча. Таким образом, в активе "Белых волков" шесть очков перед поединком с Японией.
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