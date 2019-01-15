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Кубок Азии 2019
Равшан Ирматов

Равшан Ирматов назначен на еще один матч Кубка Азии

Ассоциация футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
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Игра между командами Ирана и Ирака пройдет 16 января на стадионе Rashid в городе Дубай и начнется в 21:00 по ташкентскому времени

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Футбольный арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов рассудит матч группового этапа Кубка Азии-2019 между командами Ирана и Ирака, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

На линии ему будут помогать Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. За воротами будут работать Валентин Коваленко и Ильгиз Танташев.

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Ассоциация футбола Узбекистана
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Игра пройдет 16 января на стадионе Rashid в городе Дубай и начнется в 21:00 по ташкентскому времени.

Ирматов в качестве главного арбитра обслуживал матч между сборными Сирии и Палестины, а во время встречи сборных Палестины и Австралии помогал Валентину Коваленко в качестве арбитра за воротами. Ранее Азиатская футбольная конфедерация оповещала, что приглашенные на турнир судьи будут работать на различных позициях. 

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана выступает в группе F вместе с командами Омана, Туркменистана и Японии.

 




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