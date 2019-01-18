Эктор Купер остался доволен проигранным матчем Кубка Азии против Японии

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер заявил, что он доволен выступлением своей команды в матче Кубка Азии против Японии, в котором представители Страны восходящего солнца победили со счетом 2:1.

Счет в игре на 40-й минуте открыл Эльдор Шомуродов, однако Японии удалось сравнять уже на 43-й. Во втором тайме точный удар Цукаса Сиотани вывел японцев вперед.

Текстовая трансляция матча сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019 >>

"Когда команда проигрывает, чувства не очень хорошие. Но мне понравилась сегодняшняя наша игра. Было много возможностей забить гол. Мы также контролировали мяч. Несмотря ни на что, я доволен выступлением своей команды" - заявил Купер на послематчевой пресс-конференции.

Он назвал игру команд равной и подчеркнул, что от матча к матчу сборная Узбекистана становится сильнее, хотя в матче с Японией, конечно, были ошибки.

Сборная Узбекистана вышла из группы F со второго места и теперь в 1/8 финала встретится с командой Австралии.

"Это очень сильная сборная. Но мы сосредоточимся больше на нашей команде. Если мы покажем нашу игру, то достигнем необходимого результата. У нас есть три дня, чтобы восстановиться. Думаю, потребуется время, чтобы проанализировать наши ошибки и поработать над устранением недостатков", - поделился тренер.

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Матч против сборной Австралии может получиться для сборной Узбекистана непростым еще и потому, что у соперника есть для восстановления на два дня больше. Однако Купер не считает, что это может сыграть решающую роль. Он пообещал, что к встрече все игроки будут в форме.

"Поражение против Японии не должно негативно повлиять на команду. Мы хорошо подготовимся к Австралии. Если командное доверие теряется после одного поражения, то команда не профессиональна. Мы решили вопрос выхода в следующий этап. Поэтому не нужно делать трагедию из этого поражения", - добавил наставник.

Матч против команды Австралии состоится в Аль-Айне 21 января.