Кто выиграет Кубок Азии: мнение узбекских болельщиков

За матчами национальной футбольной сборной в ОАЭ на Кубке Азии узбекистанцы следят даже вдали от родины. В Северной столице России несколько фанатов болели за подопечных Эктора Купера и после игры поделились своими оценками и прогнозами.

Несмотря на поражение от команды Японии, болельщики остались довольны игрой "Белых волков", но заметили, что против Австралии придется искать каике-то новые ходы и учесть допущенные ошибки.

Sputnik / Дмитрий Матвеев Как в Петербурге за Узбекистан болели

Фанаты верят в высокий результат команды, как минимум в попадание в восьмерку сильнейших, а вот на счет победы в турнире настроены более осторожно. Оценивая соперников и уровень узбекской команды, болельщики склоняются к тому, что кубок достанется опытной сборной Ирана. Впрочем, футбол - игра непредсказуемая, а значит, шансы есть всегда.

Накануне подопечные Эктора Купера в третьем матче группового этапа уступили команде Японии со счетом 1:2. Таким образом, Узбекистан вышел в плей-офф со второго места и 21 января сыграет со сборной Австралии.

Что думают узбекистанцы об игре сборной в ОАЭ, смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.