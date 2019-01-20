Эктор Купер: выйдем на поле только ради победы

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Сегодня состоялась предматчевая пресс-конференция, посвящённая встрече 1/8 финала Кубка Азии между сборными Австралии и Узбекистана, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

На вопросы представителей СМИ отвечали главный тренер Эктор Купер и полузащитник команды Узбекистана Жалолиддин Машарипов.

Эктор Купер

Мы чувствуем всю важность предстоящей игры против Австралии. У нас нет права на ошибку. Мы выйдем на поле только ради победы. Австралия сильная команда, гранд азиатского континента. На протяжении трех дней мы анализировали свои ошибки, старались устранить недостатки в игре. Завтра будем играть только на победу.

Жалолиддин Машарипов

В первом противостоянии против Омана у нас было некоторое волнение. В поединке против Туркменистана мы смогли показать свою игру.

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Мы выполнили все указания тренера. Эта встреча вселила в нас уверенность. Несмотря на то, что мы уступили Японии, мы сыграли на хорошем уровне. Нас не беспокоит это поражение. Вся команда пребывает в хорошем настроении. Завтра будем бороться ради победы.

Эктор Купер

У каждой команды есть свой стиль игры. Мы, в том числе, стараемся придерживаться своего стиля. Я бы не хотел использовать выражение "философия игры". Это слишком обобщенное понятие. Безусловно, мы можем внести некоторые изменения в матче против Австралии. В первую очередь, мы будем очень осторожными. Но в то же время мы хотим показать свою игру.

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Поэтому мы не собираемся отказываться полностью от собственного стиля, это было бы неправильным. Мы приехали на Кубок Азии, чтобы победить. Не только некоторые команды. Да, мы проиграли Японии. Но мы продолжаем участие в соревновании. Все футболисты сосредоточили свое внимание на противостоянии с Австралией. Мы готовы использовать все наши сильные стороны в этой встрече. Не вижу никаких проблем, что мы проживаем в одной гостинице со сборной Австралии. У нас дружеские отношения. Мы уважаем друг друга. Никаких конфликтов у нас не происходит. Мы все профессионалы. На поле мы соперники, вне поля – друзья.

Жалолиддин Машарипов

За счет чего мы можем победить Австралию? Думаю, здесь не место это обсуждать. Наш противник силен, и мы изучили его сильные и слабые стороны. У тренерского штаба есть свой план. Мы будем придерживаться этого плана.

Эктор Купер

У меня нет претензий к тому, что Жалолиддин Машарипов использовал финты в матче с Туркменистаном. Я вполне нормально реагирую на это. Я стараюсь давать игрокам свободу на поле. Главное, чтобы они выполняли мои требования.

Жалолиддин Машарипов

В 2011 году в Катаре мы проиграли с крупным счетом Австралии. Завтра мы постараемся взять реванш. Это придает нам дополнительную мотивацию. Завтра выйдем на поле, постараемся одержать победу.

Эктор Купер

Мы изучили все игры Австралии. Это опытная команда, сильная в физическом плане. У них есть талантливые игроки, сильнейшие в Азии. Но, несмотря на это, завтра мы выйдем на поле только ради победы.