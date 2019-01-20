Белые и желтые: Узбекистан и Австралия готовятся к игре

Встреча пройдет на стадионе "Халифа бин Зайед" и начнется в 18:00 по местному времени (в 19:00 по Ташкенту).

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Уже завтра национальная сборная Узбекистана сыграет в белой форме, а Австралия выйдет на поле в желтых цветах, сообщается на телеграм-канале Ассоциации футбола.

Встреча пройдет на стадионе "Халифа бин Зайед" и начнется в 18:00 по местному времени (в 19:00 по Ташкенту).

Напомним, матч сборных Узбекистана и Австралии на Кубке Азии-2019 рассудит бригада судей из Катара под руководством Абдулрахмана Ибрахим Аль-Жассима.

Ранее спортивный обозреватель Олег Дмитриев заявил в интервью Sputnik, что Австралию в 1/8 с Узбекистаном может подвести недоанглийский футбол.