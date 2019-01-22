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Кубок Азии 2019
Кубок Азии 2019

Удача отвернулась: Узбекистан вылетел с Кубка Азии после серии пенальти

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REUTERS / Satish Kumar Subramani
Всего сборная Узбекистана встречалась с австралийцами в официальных матчах трижды и всегда проигрывала - 0:1 и 0:2 в отборе на чемпионат мира 2010 года и в полуфинале Кубка Азии - 2011.

Сборная Узбекистана покинула Кубок Азии после матча 1/8 финала против Австралии.

Основное время матча, проходившего на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн, завершилось со счетом 0:0. Во время двух овертаймов забить не удалось ни одной из команд.

В серии пенальти австралийцы забили четыре удара из пяти, один из ударов смог отразить Игнатий Нестеров. Из четырех ударов сборной Узбекистана точными оказались только два: голкипер австралийцев Мэтью Райан справился с одиннадцатиметровыми Ислома Тухтаходжаева и Марата Бикмаева.

Самые яркие кадры прошедшего матча - в фотоленте Sputnik.

 




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