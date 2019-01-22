"Шомуродов устал": Купер о причинах поражения и выводах после Кубка Азии

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер пообещал, что после неудачи на Кубке Азии он проанализирует ошибки и продолжит работать с командой над усилением игры.

Сборная Узбекистана в серии пенальти уступила команде Австралии в 1/8 финала Кубка Азии. Основное время матча, проходившего на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн, завершилось со счетом 0:0. Во время двух овертаймов забить не удалось ни одной из команд.

В серии пенальти австралийцы забили четыре удара из пяти, один из ударов смог отразить Игнатий Нестеров. Из четырех ударов сборной Узбекистана точными оказались только два: голкипер австралийцев Мэтью Райан справился с одиннадцатиметровыми Ислома Тухтаходжаева и Марата Бикмаева.

"Сейчас сложно найти слова. Я горжусь своей командой. Они на поле старались всеми силами. Мы хорошо играли. Только на первом дополнительном тайме ослабли. Австралия тоже показала хорошую игру. Серия пенальти похожа на лотерею. Кому улыбнется удача, та команда и победит. Это футбол. Мы будем продолжать стремиться вперед", - заявил Купер после матча.

Он пояснил, что в овертайме заменил Эльдора Шомуродова, поскольку игроку к тому моменту требовался отдых.

"Эльдор очень устал. Он много работал. Поэтому мы решили поменять его на Марата Бикмаева. Все игроки в составе достойны играть в основном составе. Марат Бикмаев - один из важнейших игроков сборной", - сказал тренер.

По словам Купера, теперь ему и команде предстоит проанализировать ошибки и готовиться к другим соревнованиям. Например, к отборочным играм чемпионата мира.

"Мы настроены оптимистично и пытаемся сформировать сильную команду. К сожалению, мы вынуждены закончить участие в Кубке Азии. Мы играли против сильнейших команд в этом азиатском соревновании, таких, как Япония, Австралия. Мы достойно противостояли им. Теперь будем продолжать стремиться двигаться вперед. Мы проанализируем все игры на турнире. Будем работать над ошибками. Мы готовились к Кубку Азии в короткие сроки. Тем не менее смогли показать свою игру", - заключил наставник.

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборной Австралии теперь предстоит сыграть в четвертьфинале с командой ОАЭ, которая в 1/8 финала победила Кыргызстан со счетом 3:2.