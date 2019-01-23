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Кубок Азии 2019
Равшан Ирматов

Узбекистанец в 1/4 финала Кубка Азии: Ирматов назначен на матч Китай – Иран

© AFP 2018 / ODD ANDERSEN
Кубок Азии 2019
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Со стадии четвертьфинала Кубка Азии во время игр будет использоваться система видеоповторов VAR.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Узбекский рефери Равшан Ирматов будет работать на четвертьфинальном матче Кубка Азии Китай – Иран, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Со стадии 1/4 финала Кубка Азии во время игр будет использоваться система видеоповторов VAR. Равшан Ирматов назначен на матч Китая и Ирана ассистентом рефери по видеоповторам. Главный арбитр встречи - Абдулрахмон Аль-Жассим из Катара.

Напомним, Равшан Ирматов в качестве главного арбитра обслуживал матчи групповой стадии Кубка Азии между командами Сирии и Палестины, а также Ирана и Ирака. В игре между сборными Палестины и Австралии он помогал за воротами соотечественнику Валентину Коваленко.

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана покинула турнир после матча 1/8 финала, где уступила по пенальти Австралии.




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