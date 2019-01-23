Ирматов нарасхват: узбекский рефери обслужит еще один матч Кубка Азии

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Узбекский рефери Равшан Ирматов назначен главным арбитром на встречу 1/4 финала Кубка Азии между сборными Южной Кореи и Катара, которая состоится 25 января, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.
На линии ему будут помогать соотечественники Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Резервный рефери - Ма Нинг из Китая.
Матч Южная Корея - Катар пройдет 25 января и начнется в 18:00 по ташкентскому времени.
Как сообщалось ранее, Ирматов также назначен ассистентом рефери по видеоповторам на четвертфинальный матч между командами Китая и Ирана.
Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана покинула турнир после матча 1/8 финала, где уступила по пенальти Австралии.