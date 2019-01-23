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Кубок Азии 2019
Равшан Ирматов

Ирматов нарасхват: узбекский рефери обслужит еще один матч Кубка Азии

Ассоциация футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
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Бригада арбитров из Узбекистана назначена на встречу четвертьфинала Кубка Азии между командами Южной Кореи и Катара.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Узбекский рефери Равшан Ирматов назначен главным арбитром на встречу 1/4 финала Кубка Азии между сборными Южной Кореи и Катара, которая состоится 25 января, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

На линии ему будут помогать соотечественники Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Резервный рефери - Ма Нинг из Китая.

Равшан Ирматов
© AFP 2018 / ODD ANDERSEN
Узбекистанец в 1/4 финала Кубка Азии: Ирматов назначен на матч Китай – Иран
Ассистентами рефери по видеоповторам (VAR) будут Паоло Валери (Италия), Мухаммад Таки бин Жахари (Сингапур) и Фу Минг (Китай).

Матч Южная Корея - Катар пройдет 25 января и начнется в 18:00 по ташкентскому времени.

Как сообщалось ранее, Ирматов также назначен ассистентом рефери по видеоповторам на четвертфинальный матч между командами Китая и Ирана.

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Сборная Узбекистана покинула турнир после матча 1/8 финала, где уступила по пенальти Австралии.




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