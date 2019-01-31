Недосягаемый на Кубке Азии: очередные рекорды Равшана Ирматова

На счету рефери из Узбекистана Равшана Ирматова несколько судейских рекордов на Кубке Азии и других турнирах.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Предстоящий финал Кубка Азии-2019 между сборными Японии и Катара станет вторым решающим матчем в на этом турнире в карьере узбекского рефери Равшана Ирматова, следует из статьи о нем на сайте Азиатской футбольной конфедерации.

Первый свой финал Кубка Азии Ирматов судил в 2011 году, тогда за титул боролись команды Японии и Австралии. Кстати, до него ни одному рефери не удавалось получить второе назначение на решающий матч турнира.

© Sputnik / Максим Блинов Главный узбекистанец на ЧМ-2018: что вы знаете про Равшана Ирматова

Ирматов единственный арбитр в Азии, который работал на четырех Кубках Азии: в Китае в 2004 году, в Катаре в 2011 году, в Австралии в 2015 году и в Эмиратах в 2019 году. В 2007 году он тоже мог поехать на Кубок Азии, но получил назначение на молодежный чемпионат мира в Канаде.

Узбекистанец также рекордсмен Кубка Азии по количеству матчей в финальных турнирах. Предстоящий финал станет для него 14-й встречей, тогда как у его ближайшего конкурента, Саада Камила из Кувейта, только 9. Кстати, матч между Японией и Катаром станет для Ирматова уже пятым на этом турнире.

В возрасте 32 лет Равшан Ирматов стал самым молодым судьёй на чемпионате мира в ЮАР в 2010 году. На ЧМ в 2018 году в России Ирматов стал рекордсменом по обслуживанию матчей Кубков мира – в его активе 11 встреч.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Узбекистанцы в финале Кубка Азии: бригада Ирматова рассудит главный матч

Ирматов также пять раз обслуживал финальные противостояния Лиги чемпионов Азии и столько же раз его признавали лучшим судьей Азии.

Финальный матч Кубка Азии между Японией и Катаром пройдет 1 февраля на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби 1 февраля. Встреча начнется в 19:00 по ташкентскому времени.

Помогать Ирматову на линии будут соотечественники Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Резервный арбитр - Ма Нинг из Китая. Видеоассистентами назначены Паоло Валери из Италии, Мухаммад Таки Бин Жахари из Сингапура и Кристофер Бит из Австралии.