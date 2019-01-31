Недосягаемый на Кубке Азии: очередные рекорды Равшана Ирматова

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Предстоящий финал Кубка Азии-2019 между сборными Японии и Катара станет вторым решающим матчем в на этом турнире в карьере узбекского рефери Равшана Ирматова, следует из статьи о нем на сайте Азиатской футбольной конфедерации.
Первый свой финал Кубка Азии Ирматов судил в 2011 году, тогда за титул боролись команды Японии и Австралии. Кстати, до него ни одному рефери не удавалось получить второе назначение на решающий матч турнира.
Узбекистанец также рекордсмен Кубка Азии по количеству матчей в финальных турнирах. Предстоящий финал станет для него 14-й встречей, тогда как у его ближайшего конкурента, Саада Камила из Кувейта, только 9. Кстати, матч между Японией и Катаром станет для Ирматова уже пятым на этом турнире.
В возрасте 32 лет Равшан Ирматов стал самым молодым судьёй на чемпионате мира в ЮАР в 2010 году. На ЧМ в 2018 году в России Ирматов стал рекордсменом по обслуживанию матчей Кубков мира – в его активе 11 встреч.
Финальный матч Кубка Азии между Японией и Катаром пройдет 1 февраля на стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби 1 февраля. Встреча начнется в 19:00 по ташкентскому времени.
Помогать Ирматову на линии будут соотечественники Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Резервный арбитр - Ма Нинг из Китая. Видеоассистентами назначены Паоло Валери из Италии, Мухаммад Таки Бин Жахари из Сингапура и Кристофер Бит из Австралии.