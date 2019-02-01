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Кубок Азии 2019
Футбольный матч между сборными Узбекистана и Австралии

Звезду узбекского футбола наказали на 10 тысяч долларов после Кубка Азии

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Кубок Азии 2019
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После игры с Австралией капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов не явился на флэш-интервью, которое, по регламенту турнира, было для него обязательным.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Дисциплинарный и этический комитет Азиатской конфедерации футбола (AFC) оштрафовал капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова на 10 тысяч долларов за то, что он пропустил флэш-интервью после матча 1/8 финала Кубка Азии с командой Австралии, сообщается на официальном сайте AFC.

В матче плей-офф Кубка Азии сборная Узбекистана проиграла команде Австралии в серии пенальти со счетом 2:4. Одил Ахмедов провел на поле 120 минут с капитанской повязкой. После игры футболист не явился на флэш-интервью, которое, по регламенту турнира, было для него обязательным.

По решению комитета AFC, Ахмедов должен оплатить штраф в течение 30 дней с момента оглашения вердикта. Отмечается, что в случае повторного нарушения на капитана сборной Узбекистана могут быть наложены более серьезные санкции.

Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. В финальном матче турнира встретятся сборные Японии и Катара, рассудит встречу бригада арбитров из Узбекистана под руководством Равшана Ирматова.




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