Строители из Узбекистана: на Курилах не обманывают — это не Москва

Остров Итуруп облагораживается. А помогает ему в этом Ильяс со своей командой работников из Узбекистана, приложивший руку практически ко всем объектам, построенным здесь за последние тринадцать лет

О медведях на островах мы были наслышаны заранее. Но одно дело, когда читаешь о них в новостях, и совсем другое, когда предупреждение о медведях делает водитель, только что высадивший вас в лесу острова Итуруп и разворачивающий автомобиль в обратный путь.

— Вам вниз пешком метров триста, там увидите. Медведев не бойтесь, их в это время люди не интересуют, — и уехал, пообещав забрать здесь же через пару часов.

Мы отправились искать таинственного Ильяса. Человека, без которого, если верить рассказам большинства местных жителей, на острове не обходится практически ни одно строительство. То есть буквально — есть "Гидрострой", отстроивший весь остров за последнее десятилетие, и есть бригада узбеков под предводительством Ильяса, которая все это делает физически.

© Sputnik / В поисках таинственного Ильяса

Незаменимый на Итурупе узбекский рабочий

Застать Ильяса в городе сложно, поэтому едем на его очередной объект. На вулкан Баранского. Это примерно двадцать километров вглубь острова по бездорожью. Дороги нет по московским меркам, но для острова, на котором самый популярный транспорт — это японский внедорожник и российский КамАЗ, эта грунтовка считается настоящим автобаном. И тоже построена "Гидростроем".

Мы попали в сказку про кота в сапогах. Только вместо угодий маркиза Карабаса здесь все заводы, дороги и объекты "Гидростроя".

Вулкан Баранского, как бы это громко ни звучало, тоже строят они. Не сам вулкан, конечно, но обустраивают места для купания в русле речки Кипящая. Это горный источник, воды которого действующий вулкан нагревает до 42 градусов. У подножия вулкана горячая речка сама образовала естественные ванночки, в которых любят греться местные жители, а теперь еще и туристы.

© Sputnik / По дороге на вулкан Баранского

Задача бригады Ильяса — облагородить купальни. Дорогу уже сделали, но для придания природному объекту цивилизованного вида решено выстроить посреди речного потока искусственные бассейны и ванночки, замостить дорожки ровной плиткой и сделать безопасные каменные ступени.

Ильяс родился и живет в Узбекистане. Там его жена, дети и многочисленные родственники. Но уже тринадцать лет он приезжает работать на далекий остров Итуруп. Посоветовал брат, уехавший на заработки на Сахалин. Брат не родной — его и Ильяса деды вместе воевали в Великую Отечественную, ушли из одного города и вместе вернулись живыми, что большая редкость. Такая судьба делает родственниками сильнее кровной связи.

У брата на Сахалине для Ильяса подходящей работы не нашлось, а вот на Итурупе узбекский строитель стал незаменимым. За тринадцать лет Ильяс построил сам или поучаствовал в возведении практически всех более или менее заметных объектов острова.

В последние годы это большей частью туристические объекты, в отдалении от городов на теплых источниках, на горных смотровых площадках. Там не то что строить — туда просто добраться бесконечно сложно.

Вот и здесь на вулкане стройка смотрится как сцена из исторического фильма. Шумит водопад, все окутано парящим туманом от горячих вод реки Кипящая, крутой обрывистый спуск к руслу и вокруг десятки человек, переносящие вручную камни, брусья, мешки.

© Sputnik / Стройка на вулкане выглядит как сцена из фильма

Тяжелые конструкции переправляют через реку на лебедках по тросам, перекинутым над водой. Строительство египетских пирамид, не меньше. И такой ручной труд не из-за экономии. Это вынужденная мера. Сюда невозможно пригнать тяжелую технику и оборудование.

Дело не в деньгах

Сейчас в бригаде Ильяса два десятка человек, и все из Узбекистана. Приезжают на семь-восемь месяцев. Потом ненадолго возвращаются домой к семьям. Не с пустыми руками, естественно. На острове живут в специально построенных домах для сезонных работников, на объекты приезжают на вахтовом КамАЗе с пассажирским салоном вместо кузова. На дальних выездах обеспечиваются горячие обеды. И все это, напоминаем, на острове у самого края света.

Все вы видели гастарбайтеров в Москве или в своем городе. Даже само слово какое-то унизительное, а уж словосочетание "строитель из Средней Азии", благодаря шуткам и ТВ-шоу, и вовсе наводит на стереотипные ассоциации.

На Итурупе узбекские строители ощущают себя совсем иначе. Как объясняет Ильяс, выбор острова для работы обусловлен денежным вопросом не в самую первую очередь.

© Sputnik / Условия для работы здесь непростые

Он мог бы работать в Москве или в любом месте Центральной России, и даже в Новосибирске, через который с бригадой каждый раз добирается на Итуруп и возвращается домой в Узбекистан. Но не хочет.

Дело в отношении — здесь его ценят и уважают, его работу признают важной и очень непростой. Все из бригады чувствуют себя полноценными жителями Курильска, и ни разу не сталкивались с негативом на национальной почве или из-за своего статуса.

На островах нет чужих. Здесь любой работающий автоматически становится своим для каждого курильчанина. Именно эта атмосфера заставляет год от года возвращаться сюда.

— Ну а по деньгам не обижают? — успеваем задать последний вопрос Ильясу, пока он отвлекся от инструктажа своей бригады.

— Здесь не Москва. Это там обманывают и кидают, а на острове как обидишь, все же свои? — Ильяс искренне не понимает вопроса.

© Sputnik / Бригада Ильяса работает, окутанная туманом, поднимающимся от реки Кипящая

Где-то наверху нас уже должен ждать водитель, прощаемся со строителями и напоследок оглядываем очертания будущего комплекса. Не знаем, кто автор проекта, но в строящейся над рекой беседке явно угадываются азиатские мотивы, а бетонные лежаки с горячей водой уж больно напоминают восточный хамам.

Похоже, узбекская бригада Ильяса оставит на дальневосточном острове свой след.