Мэр Южно-Сахалинска: город ждет учителей и строителей

Время от времени в порт Корсаков на Сахалине заходят круизные лайнеры, например Viking Orion, с богатыми иностранными путешественниками на борту.

Столь популярные в наши дни телеграм-каналы, в основном анонимные и, как это принято, оппозиционные всему на свете, тут же телеграфируют о тысячах американцев и австралийцев, бродящих по Южно-Сахалинску, и удивляются отсутствию к ним интереса со стороны горожан.

© Sputnik / Сахалин

Вот только если чем и можно удивить местных жителей, то уж точно не иностранцами, даже богатыми.

Ну что сказать про Сахалин...

Южно-Сахалинск — деловой центр всего острова с представительствами десятков зарубежных компаний с очень громкими именами. Иностранные бизнесмены и специалисты из США, Голландии, Китая и Южной Кореи живут и работают в городе, разбавляя собой и без того богатый на представителей разных национальностей местный социум.

Эти особенности — высокий уровень доходов населения, наличие иностранных гостей и туристов, второй по величине муниципальный бюджет на душу населения из всех российских городов — в своей работе учитывают и местные власти всех уровней. За подробностями мы отправились к мэру Южно-Сахалинска Сергею Александровичу Надсадину.

— Сергей Александрович, путешествуя на Курильские острова с материка, нельзя обойти Южно-Сахалинск, своего рода ворота на Курилы...

— Южно-Сахалинск — это административный центр, столица региона. Поэтому все пути, по сути дела, ведут через него. Хотя, конечно, Курилы сами, благодаря техническим возможностям, способны принимать определенные типы самолетов.

© Sputnik / Мэр Южно-Сахалинска Надсадин Сергей Александрович (в центре)

— Какова история города?

— Город зародился как каторга. Это было место пересылки каторжан из России. В XX веке начался японский период сахалинской истории, так называемый период Карафуто. Сам город назывался Тоехара. Все это было относительно недавно — 1905 год.

В 1945-м здесь закончилась Великая Отечественная война. Закончился японский период истории города. Южно-Сахалинск стал развиваться в составе СССР, а после — России.

— Город — это его жители. Кто сейчас проживает в Южно-Сахалинске?

— На территории города в тесном соседстве проживают русские и корейцы, татары и японцы, украинцы и казахи, и многие другие.

Сахалин, наверное, единственное место в России, где корейцы представляют наиболее крупное национальное меньшинство. Есть коренные наши народности, которые исторически жили на Севере, на Дальнем Востоке: нивхи, эвенки, нанайцы.

— Откуда в городе появились корейцы?

— Японцы завозили корейцев на определенные виды работ с корейского полуострова, Пусана, других портовых городов, поэтому сегодня здесь остается большое количество корейцев.

Город стал для них второй родиной. Недавно мы отмечали "Праздник дружбы". 15 августа — день освобождения острова от японских милитаристов группировкой союзных войск, в том числе Советской армией. И местные корейцы — они даже называют себя сахалинскими корейцами — отмечают этот праздник.

Уже после войны началось активное заселение юга Сахалина российскими гражданами. Получилось смешение различных энергий, национальностей, культур.

— При таком разнообразии нет ли национальной напряженности?

— Довольно часто сталкиваюсь с таким вопросом. Нет, Южно-Сахалинск достаточно толерантный город. Исторически здесь жили разные национальности. Я уже рассказал, как осваивался город. Поэтому люди уже с детства привыкают, что разрез глаз у всех разный, иногда разный говор, традиции. И даже работающие здесь западные специалисты отмечают, что национальной проблемы в городе нет.

Чем они занимаются?

— На улицах и в кафе, действительно, слышен английский язык. Чем занимаются западные специалисты в Южно-Сахалинске?

— Уже более 25 лет развивается шельф острова: это добыча нефти и газа. Четыре процента мирового сжиженного газа — поставки с Сахалина. Поэтому здесь работает много западных специалистов.

Приезжают вместе с семьями. У нас крупнейшее после Москвы сообщество голландцев; есть англичане, американцы, немцы, которые работают на этих проектах. В Южно-Сахалинске зарегистрировано более ста предприятий с иностранными инвестициями.

— У граждан стран Запада свои потребности в услугах, в еде. Пришлось ли городу и бизнесу что-то делать для них? Например, менять ассортимент в барах, магазинах?

— Если вы зайдете в голландский супермаркет, какой-нибудь Albert Heijn, или в южно-сахалинский супермаркет — "Первый семейный" или "Столичный", то существенной разницы в ассортименте вы там не ощутите.

— Западные спецы заняты в энергопроектах, где присутствует их национальный капитал. А на какие работы приезжают жители СНГ?

— Многие приезжают на сезонные работы, на рыбопроизводство. Особенно когда идет путина. На Курилах путина как раз сейчас, и очень много людей прибыло из разных стран бывшего Советского Союза. Приезжие заняты в строительстве, в благоустройстве города.

— Многие остаются?

— Остаются. Переезжают врачи. В медицине у нас новейшее оборудование, просто самое современное. Но часто не хватает специалистов. Сейчас у нас объявлен запрос в рекрутинговые агентства по поиску медицинских работников.

Собираем фактически со всей страны. Может, даже шире. И они приезжают сюда, потому что довольно высокие зарплаты, есть возможность получить жилье, выплачиваются подъемные.

По линии программы переселения соотечественников за период ее реализации в Южно-Сахалинск переехало более 2 030 человек. Соотечественники заполнили рабочие места врачей, медсестер, учителей, воспитателей, специалистов в сферах финансов, права, торговли, бухгалтерии, инженеров, рабочих в строительстве, транспорте, связи, сфере добычи полезных ископаемых.

— Специалистам еще каких профессий город был бы особенно рад?

— Я думаю, некоторые профессии, связанные с образованием. Некоторые виды учительского дела. Точно были бы рады. Также ждем хороших специалистов в области строительных профессий, особенно среднего звена. Явно не хватает. Строится очень много.

Туризм и бизнес на Сахалине

— А как обстоят дела с приезжими на более короткий период — с туристами? Зачем они приезжают в Южно-Сахалинск?

— Зачем приехать? Зимой покататься на лыжах. Построен большой биатлонный комплекс. Позаниматься зимней рыбалкой. Корюшка здесь побольше, чем в Санкт-Петербурге, очень вкусная. Летом — туристические пешеходные маршруты, морская и речная рыбалка. И, безусловно, прекрасные виды.

© Sputnik / Местный бар выглядит весьма колоритно

Гостиниц у нас много, ресторанов тоже. Конечно, мы сами еще не полностью открылись, не до конца сформированы туристические потоки, не до конца люди поняли, как это красиво — быть в окрестностях Южно-Сахалинска или на Курилах, половить рыбу, увлечься фотоохотой, покататься на горных лыжах (у нас горнолыжный курорт практически в черте города).

Туризм — а именно инфраструктурные инвестиции — пока еще не заполненная ниша.

— Инвесторы готовы вкладывать в туризм?

— Готовы. Мы предоставляем отличные условия. У нас созданы особые зоны — ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития. — Прим. Sputnik). Сейчас они сконцентрированы вокруг гор и сельского хозяйства.

Туристическая экономика сегодня — одна из важнейших экономик. Некоторые страны только вокруг этого формируют свою политику. И у нас на деньги инвесторов строятся объекты.

— Местный бизнес помогает?

— Да. В частности, компания "Гидрострой" за свои средства построила спортивный комплекс, который работает для Южно-Сахалинска, для его горожан. Муниципалитет создал там школы тенниса, где бесплатно занимаются детишки. Строятся новые теннисные корты. Это как раз вклад в туристическую инфраструктуру города.

— А другой бизнес-гигант региона — "Сахалин Энерджи"?

— Что касается "Сахалинской энергии", то их корпоративная политика помогать, скажем, детским домам. У них есть программа поддержки тех слоев населения, кому это поддержка нужна. Мы это приветствуем.

Вместе с тем "Сахалинская энергия" наполняет бюджет области на 60-70%. Это те средства, которые позволят нам заниматься развитием и благоустройством города. Это лучший вклад. Как говорится, просто плати налоги…

— Калининград, Владивосток вводят систему электронных виз для иностранных туристов. Нет ли у вас желания последовать такому примеру?

— На муниципальном уровне это не обсуждается. Это не предмет заботы мэра. Но электронные визы — интересная вещь. Это классно. Спрос на то, чтобы приехать к нам со стороны японских, корейских, китайских групп растет.

Для японцев это историческая память, для корейцев — родственные связи, для китайцев — свежий воздух и свежие морепродукты. Интерес есть. Поэтому электронные визы — это современно и хорошо. Тем более что есть опыт Калининграда.

— Как будет развиваться город да и вообще остров в будущем?

— С точки зрения общего потенциала Сахалин, на мой взгляд, пока полностью не раскрыт. Вокруг острова — океаны. Океан полон природных ресурсов: нефть, морепродукты. Экономику океана уже даже измерили в деньгах. Это триллионы.

Те же японцы очень грамотно используют потенциал океана и на пользу экономике, и на пользу здоровью человека. Ресурсы, которые здесь есть, и их переработка, которая могла бы быть, открывают широкие горизонты.

В Европе найти натуральную рыбу становится все сложнее. Ваш любимый сибас или дорада выращиваются на рыбных фермах.

А в том же Китае все морепродукты давно искусственно воспроизводятся: гребешок, трепан и т. д. У нас же они есть в натуральном виде.