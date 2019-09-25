Для нас здесь санаторий: семья из Башкирии учит детей на Курилах строить роботов

Далекий Кунашир — самый настоящий остров возможностей. Место, где таланты из разных регионов России могут улучшить свое благосостояние или совершить карьерный прыжок.

Кунашир меняется. Старожилы сетуют, что на улицах все больше незнакомых людей.

Они не жалуются, даже наоборот — приезжие олицетворяют возрождение островов. Тем более что едут сюда в основном хорошие специалисты. Старожилы просто ворчат.

Приезжих много не только на строительстве и рыбных предприятиях. В свежих кадрах остро нуждаются больницы и поликлиники, детские сады и школа.

© Sputnik / Автобусы привозят детей в школу

Школа в единственном числе, и это не опечатка — на весь Кунашир она одна. На вывешенных в коридоре списках учеников всех десяти классов шестьсот фамилий, среди которых все больше непривычных русскому глазу: приезжают на остров из разных республик бывшего Союза.

Из пятидесяти преподавателей половина - "варяги". В списке находим два сложных имени и отчества с одинаковой фамилией. Муж и жена из Башкирии, оба третий год работают в школе. Идем знакомиться.

Современные учителя технологии

В наше время это называлось уроком труда. Сейчас выходцы из Башкирии — учителя технологии. Изменилось не только название, но и суть. В кунаширской школе для уроков построен отдельный просторный корпус — "Мастерские". Ведают царством станков и швейных машинок Гафур и Гузель Галимовы. Оба меньше всего похожи на трудовиков из нашего детства. Молодые, улыбающиеся и открытые — таких скорее встретишь на столичных мастер-классах, чем в сельской школе.

© Sputnik / Учителя Гафур и Гузель Галимовы

Да и сами мастерские производят впечатление. Столярная и слесарная — со станками на компьютерном управлении. Футуристический кабинет робототехники с 3D-принтером и сложным полигоном для управляемых моделей автомобилей. Ученики с пятого по восьмой классы сами конструируют и собирают эти модели, программируют их, устраивают соревнования.

Для девочек все более традиционно — кулинарные занятия и швейная мастерская. Спрашиваем у Гузель, не устарел ли для современных барышень навык шитья. Оказывается, наоборот, становится все более популярным. Изучают не просто декоративное вышивание, но и конструирование одежды. А это уже самый настоящий мир моды. В жизни пригодится.

Гузель - коренная башкирка, Гафур из Кургана. Познакомились в Уфе. Поженились. Родилась дочь. Взяли ипотеку и начали строить собственный дом. Да только какие доходы у молодых учителей в Башкортостане? Пришлось задуматься о переезде в поисках более доходного места.

Стали ли Курилы испытанием для семьи? Что касается климата, то для Галимовых здесь курорт. Ведь сперва они выбрали город Стрежевой в Томской области. Рядом с Уренгоем и Нижневартовском, самый центр Сибири. Богатый нефтяной регион, зарплаты с пятидесятипроцентным коэффициентом, трехкомнатная квартира.

© Sputnik / Слесарные станки

Но есть и подвох, кроме морозов под сорок градусов, — нехорошая экологическая обстановка и особенности климата с резкими перепадами атмосферного давления. У семьи родилась вторая дочь, и обе девочки постоянно болели. Врачи говорили, что все из-за нехватки кислорода.

Учителя вновь принялись рассылать резюме по школам в регионах России. Написали и в Южно-Курильск на далеком острове Кунашир. Оттуда им ответили.

После условий Крайнего Севера семья Галимовых оказалась в самом настоящем санатории. Чистый океанский воздух, теплые зимы, возможность круглый год гулять на природе. Девочки больше не болеют, во всяком случае, крайне редко и ничего серьезнее обычных детских простуд.

Что касается быта, то в первый год было непросто. Это сейчас у семьи вновь трехкомнатная квартира, да еще и за счет государства. Но жилищный вопрос на Кунашире актуален, и сперва было тяжело.

© Sputnik / Вид на воды Тихого океана со смотровой площадки поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.

По деньгам учителя быстро догнали и теперь, на третий год работы, уже перегнали уровень Томска. На Кунашире больше коэффициент, есть различные надбавки и служебное жилье. Недавно привезли и машину. Стоимость жизни выше, однако доход у семьи все равно выходит больше, чем можно было бы рассчитывать даже в столице.

Стоит ли уезжать?!

Раз в год все вместе Галимовы ездят в Уфу. Первый раз бесплатно по льготам, дальше - за свой счет. Дорого, но в Башкортостане строится дом и надо контролировать ход работ.

О планах на будущее говорят осторожно. По договору им нужно отработать в школе пять лет и можно возвращаться, да вот только стоит ли? Здесь уже как дома, и есть уверенность в завтрашнем дне, а в Башкортостане, из которого пришлось уехать в поисках лучшей жизни, пока все по-прежнему.

И если Гузель больше думает о семье, детях и домашнем благополучии, то у Гафура большие профессиональные планы. Ему нравится в школе, нравится деловой подход директора — все начинания и идеи молодого учителя находят понимание и поддержку.

© Sputnik / Слесарные станки с ЧПУ

Новые станки, инструменты, оборудование для классов, дорогой 3D-принтер школа покупает по первому требованию. Единственное, с чем пока сложно, так это с выездом учеников на конкурсы: отдаленность острова играет свою роль. В ближайшие регионы уже отправлялись, но главное соревнование по робототехнике среди детей в Санкт-Петербурге пока остается мечтой.

В одном значимом конкурсе, однако, удалось поучаствовать. Гафур с учениками представил социально-экологический проект: урны для сбора отработанных батареек и аккумуляторов. Спроектировали специальные контейнеры и выиграли под это грант от правительства. Урны уже изготовлены и привезены из Москвы. На днях их будут торжественно устанавливать с администрацией, учениками и молодежным советом.

Неплохой карьерный рост за неполных три года? Только это еще не все. Амбиции у Гафура куда масштабнее. Недавно учитель участвовал в кадровом конкурсе на госслужбу по Сахалинской области и стал победителем. Теперь в течение года наставниками Гафура будут губернатор Валерий Лимаренко, министр образования Сахалинской области и директор авиакомпании "Автора". Молодой учитель вошел в кадровый резерв правительства.