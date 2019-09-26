Хирург с Украины: в профессиональном плане на Курилах интереснее, чем на материке

В поселке Курильск на острове Итуруп в обязательном порядке хвастаются перед гостями своими медиками. Один из них — хирург с Украины Вадим Барамошкин.

На Курильских островах повсеместный кадровый дефицит, но у этого явления есть и свои плюсы. Да, директора предприятий, школ и больниц вынуждены работать еще и специалистами по кадрам, но результат того стоит.

К ним стремятся попасть многие специалисты — высылают резюме и сочиняют мотивировочные письма. В итоге есть выбор. На работу приглашают не абы кого, а лучшего из возможного.

В столичном поселке Курильск на острове Итуруп в обязательном порядке хвастаются перед гостями своими медиками. Из последних удачных приобретений — стоматолог-протезист, покоривший пациентов, и два хирурга. С одним из них нам удалось встретиться.

На Курилы

Выпускник Самарского военно-медицинского института Вадим Николаевич Барамошкин на Итуруп приехал по приглашению своего сокурсника, который на тот момент возглавлял Курильскую центральную районную больницу (ЦРБ). Уволился хирург, и больнице требовался опытный специалист, а у Вадима Николаевича за плечами огромный практический опыт и отличные рекомендации.

© Sputnik / Курильская Центральная районная больница, остров Итуруп, поселок Курильск

Золотых гор и "длинных рублей" на Курилах хирургу не обещали, но сказали, что зарплата будет стабильная, а семье помогут с жильем. Сборы были недолгими: решение уехать из Хмельницкой области Украины на Дальний Восток с супругой приняли сразу. Случилось это в феврале 2014 года.

— Сам я родился в Брянской области, в селе Жуковка, но волею судеб во времена Советского Союза мои родители переехали на Украину. Прошло время, и там начались известные политические изменения. Экономическая ситуация, как вы знаете, стала довольно сложной, зарплату платили копеечную.

Что скрывать: финансовый вопрос был не последним при принятии решения уехать с Украины, — рассказывает Вадим Николаевич.

Но был еще один, очень важный момент, который подвиг хирурга на переезд: сокурсник пообещал, что и в профессиональном плане на Итурупе будет интересно. На острове клинический материал, как выражаются врачи, оказался даже богаче, чем на материке.

Здесь стоит понимать, что у медиков, как и представителей других профессий, свои представления об интересной работе. Местами довольно циничные.

— Ситуация такова, что удельный вес травм по отношению ко всей хирургической патологии – около 65%. Это очень много. А если взять случаи, требующие срочного врачебного вмешательства, то травмы твердо занимают первое место. Если ночью тебя вызывают, можешь быть уверен на сто процентов, что это какой-либо перелом, полученный в аварии или при выяснении отношений, — отмечает хирург.

Печальную статистику пополняют и случаи производственного травматизма, по большей части — у рабочих-сезонников, которые в большом количестве приезжают на остров во время путины.

Для Итурупа характерно, что подавляющее большинство пациентов — люди молодые, трудоспособного возраста, которые к своему здоровью зачастую относятся без должного внимания. Переломы больших трубчатых костей среди молодежи сплошь и рядом. В то же время возрастных пациентов немного. Обычные для материка переломы шейки бедра происходят один-два раза в год.

Еще один любопытный момент, с которым военному хирургу Барамошкину пришлось столкнуться: местные пациенты отличаются недисциплинированностью, нарушают госпитальный режим и даже могут самостоятельно покинуть лечебное учреждение — попросту сбежать.

— Для меня, человека военного, привыкшего к порядку, это дико. Порой стоит немалых сил доказать человеку, что ему еще рано покидать больничную койку, для его же здоровья, — говорит врач.

А я буду оперировать...

Однако профессиональная мечта хирурга — не покладистые пациенты, а появление в Курильской ЦРБ специализированного отделения травматологии.

Сейчас, как выяснилось, у медучреждения нет лицензии на проведение определенных операций. Помимо лицензии, требуется и соответствующее оборудование. При этом у медперсонала есть желание и навыки проведения сложных хирургических вмешательств.

Вадим Барамошкин говорит, что в Курильске они могли бы оперировать все трубчатые кости, голень, плечо, предплечье, но вынуждены зачастую людей вывозить на Сахалин. А там свои проблемы — в Южно-Сахалинск больных везут со всей области. Соответственно, есть очереди.

© Sputnik / Красоты острова Итуруп.

И даже если появилось место в больнице на Сахалине, больного приходится везти туда на обычном рейсовом самолете, а это дополнительные мучения для самого пострадавшего и неудобства для пассажиров. Для понимания — чтобы установить носилки в салоне самолета, порой приходится демонтировать кресла.

Показательный пример с травмированным ребенком, когда вполне можно было обойтись и без отправки в областную больницу. У мальчика произошло небольшое смещение в голеностопном суставе, и для того чтобы решить вопрос, требовалось ввести спицу и укрепить этот отломок. Технически сделать такое несложно, но это уже нарушение закона. А идти под суд никому не хочется.

— Хирург должен быть в тонусе, и для этого ему нужно постоянно практиковаться, накапливая клинический опыт. Без ложной скромности могу сказать, что знаю, как провести ту или иную операцию, потому что, будучи военным врачом, я уже делал подобное. Я надеюсь, что этот вопрос все же в ближайшее время решится, — говорит Вадим Барамошкин.

Но то, что курильским врачам позволено делать, они выполняют блестяще. К примеру, в ЦРБ успешно выполняют закрытую репозицию, выставляют костные отломки и фиксируют это в гипсовой повязке. Пациенты идут на поправку, и реабилитация проходит эффективно, без осложнений.

— Если бы мы могли оперировать, это кардинально расширило бы наши возможности. В конечном счете от этого выиграют все, и в первую очередь наши пациенты, — не сомневается Вадим Барамошкин.