Токайские вина Курильским островам: как венгр Тибор на Итурупе бизнесом занимается

Уроженец небольшого села на границе Украины и Венгрии приехал в 90-х годах на Курилы проходить срочную службу, но так и не смог покинуть эти места; люди, которые хоть раз побывали на Курилах, обязательно хотят вернуться, считает он.

Курилы — земля предприимчивых людей. Здешний климат закаляет, формирует смекалистость и деловую хватку. На Итурупе нам повстречался крепкий хозяйственник, бизнесмен Тибор — уроженец небольшого села на границе Украины и Венгрии, решивший связать с российскими островами свою жизнь.

Старому журналу, который держит в руках Тибор Степанович Ормош, больше двадцати лет. Первые записи в нем появились в начале 1999 года, и сейчас каждая строчка вызывает ностальгическую улыбку.

— Порошок "Тайд" — два ящика по 48 пачек, а вот носки тонкие — 20 штук и толстые — столько же, напротив каждой позиции обозначены количество и закупочная цена. Всего понемногу, но видно, что ассортимент широкий.

Sputnik Тибор Ормош

К концу 90-х уроженец небольшого села, расположенного на границе Украины и Венгрии, Тибор Ормош считался на Итурупе крепким предпринимателем. Работали вдвоем с другом. Потом, как это нередко бывает, каждый пошел своим путем. Но отношения между приятелями, к счастью, не испортились.

На Курилы Тибор попал во время службы. Он проходил "срочку" в роте саперов в Хабаровске, потом в Уссурийске, а последние полгода служил на Итурупе. Тибор Степанович с гордостью вспоминает, что именно он и его товарищи готовили территорию, а затем начинали строить первые объекты в военном гарнизоне в Горячих Ключах. Дембельским аккордом для него стало строительство бани. К слову, строение и по сей день стоит на месте.

Курилы стали вторым домом

Уйдя на дембель — а это произошло осенью 1978 года, — Тибор решил, что останется на Курилах. Ехать ему особо было некуда, а возвращаться в родное село к дедушке с бабушкой, у которых пенсия 43 рубля, без денег не хотелось.

Устроился в строительно-монтажное управление плотником второго разряда. Потом дорос до бригадира комплексной бригады. Думал, что поработает три года. Они пролетели как один миг. Потом минули еще три года, а потом уже ни смысла, ни желания уезжать не было: Итуруп стал вторым домом для Тибора.

Однако жену он взял венгерку. За ней поехал на свою малую родину. Супругу привез в новую квартиру — перед свадьбой Тибора бригада сверх плана построила четырехквартирный дом, две из них достались строителям. В итоге одну отдали молодоженам. Спустя три года у Тибора и Ирины родился первый сын — Ласло, а через четыре года на свет появился Шандор.

Со стартом перестройки страна начала стремительно меняться, изменились и условия жизни на Итурупе. Появились первые частные предприниматели, и Тибор, как сам говорит, "между делом" оформил свидетельство на право индивидуальной трудовой деятельности. Как оказалось, это стало делом его жизни. С другом Сергеем они ездили в Уссурийск. Везли все, что пользовалось спросом, — одежду, аппаратуру, извините за подробности, женские средства гигиены. Тогда это был как подарок с другой планеты.

Sputnik Поселковый магазинчик на острове Итуруп

Продавали вещи в основном в военном городке в Горячих Ключах, знали, что у военных всегда деньги водились. Так появился первый капитал. Чуть позднее Ормош стал представителем компании "КУК", а когда фирма распалась, то он отправился в свободное плавание.

На тот момент у него был свой магазинчик, два продавца. Параллельно оформил официальное разрешение на запись и продажу аудио- и видеокассет. Студию он оборудовал дома.

— Крутился, как мог, брал кредиты. Страшно вспомнить, в Сбербанке давали ссуду под 220% годовых. Можете себе представить?! Но у меня была цель, и нужно было экономить каждую копейку. Сейчас со смехом вспоминаю, как мы водку сюда завозили. Чтобы купить товар, необходимо было сдать на завод пустые бутылки. Так мы собирали на острове тару, грузили ее в контейнер, а чтобы не разбилось стекло, обсыпали бутылки опилками. И так продолжалось года три, — вспоминает собеседник.

Все трудности островного бизнеса

Доставка продукции с Большой земли — одна из трудностей при ведении островного бизнеса. Мало того что из-за климатических условий транспорт не всегда стабильно ходит, так до сих пор существует элементарное воровство товара. Еще не перевелись поставщики, которые пытаются всучить некачественный товар, считая, что если для Курил, то и так сойдет. Поэтому всегда нужно держать ухо востро.

Однако недостаточно товар привезти, еще нужно суметь сохранить его, чтоб не испортился, не перемерз. И тут Ормошу пригодились навыки строителя — появился ангар, потом один теплый склад, потом второй. Позднее возвели общежитие, офис, пекарню…

В Курильске на прилавках появились не просто стандартные "кирпичики", а доселе невиданный ассортимент — хлеб белый, черный, гречишный, ржаной, на закваске, с луком и так далее. И все с пылу с жару.

Затем возникла идея открыть аптеку. Здание Тибор построил, а специалистов-фармацевтов нашел не сразу. К слову, кадры — третья и едва ли не главная проблема на острове для местных предпринимателей. Найти толкового и честного работника, которому можно доверять, очень сложно. Даже обычного продавца порой ищут по полгода.

Sputnik Единственный на острове банкомат Сбербанка

Сейчас у Тибора и его сына Ласло работают на постоянной основе около сорока человек. Это и местные жители, и граждане других государств. Большая часть иностранцев — из Киргизии.

Тибору Степановичу в прошлом году исполнилось шестьдесят лет. Его дело продолжает старший сын Ласло, он с детства проявлял интерес к бизнесу и помогал отцу. Но вводил его в курс дела Тибор Степанович очень аккуратно: сначала передал ему бразды правления пекарней, а потом, когда увидел, что дело пошло, — передал продуктовый магазин. В то же время младший сын Ормоша Шандор к бизнесу оказался равнодушен. Отец не настаивал — это личный выбор.

А тем временем, отдав часть бизнеса сыну, Тибор Ормош окунулся в новые для себя проекты и, в частности, наладил поставки венгерских вин от производителя.

— Курильчане могут быть уверены в том, что они покупают качественный продукт. Если на этикетке написано, что это токайские вина, то так оно и есть. Это не порошок, — не без гордости отмечает Ормош.

"Моя родина здесь"

В 2011 году для Тибора Степановича, как и для других этнических венгров по всему миру, появилась возможность получить второе гражданство: парламент страны принял соответствующий закон. Этой возможностью Ормош воспользовался.

— Я это сделал даже не для себя, из России я никуда не собираюсь уезжать, моя родина здесь, а гражданство оформил для внуков, чтобы они могли свободно посещать страны, которые захотят, — поясняет свой выбор Тибор Ормош.

Тибор Степанович с удовольствием ездит в гости в Венгрию и принимает на Итурупе друзей и родственников. Недавно гостили на острове его старший брат и одноклассник.

— Сейчас не стыдно сюда пригласить людей. Если раньше до аэропорта добирались двое суток, то теперь все рядом: десять минут - и ты встречаешь человека. Появились дороги, связь стабильная, Интернет, горячие источники облагородили. А природа всегда у нас была великолепная. Люди, которые хоть раз здесь побывали, обязательно хотят вернуться на Итуруп, — говорит Тибор Ормош.