В России сократят выдачу разрешений на временное проживание

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В России сократили квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на 2019 год, сообщает пресс-служба правительства России.

В следующем году выдадут 83,4 тысячи таких документов с распределением по субъектам федерации в соответствии с их заявками, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

© Sputnik / Алексей Куденко Ставка на мигрантов: Россия идет навстречу иностранцам

Такое решение связано с продолжением реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуются квоты.

В 2018 году было выдано 42,4 тысячи разрешений на РВП вне квоты.

В начале ноября президент России подписал новую редакцию Концепции миграционной политики до 2025 года. Она предполагает значительно более лояльное отношение к тем, кто приезжает в РФ на работу или с иными целями.