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В России сократят выдачу разрешений на временное проживание

Многофункциональный миграционный центр Москвы
Миграция
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Уменьшение квоты связано с продолжением реализации программы переселения соотечественников.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В России сократили квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на 2019 год, сообщает пресс-служба правительства России.

В следующем году выдадут 83,4 тысячи таких документов с распределением по субъектам федерации в соответствии с их заявками, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.
© Sputnik / Алексей Куденко
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Такое решение связано с продолжением реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуются квоты.

В 2018 году было выдано 42,4 тысячи разрешений на РВП вне квоты.

В начале ноября президент России подписал новую редакцию Концепции миграционной политики до 2025 года. Она предполагает значительно более лояльное отношение к тем, кто приезжает в РФ на работу или с иными целями.

Теги:
госпрограмма, Россия, Мигранты



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