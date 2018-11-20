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МВД России предлагает вернуть бессрочный вид на жительство

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Вид на жительство подтверждает право иностранца постоянно проживать на территории РФ, до 2002 года он был бессрочным.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. МВД России планирует в ноябре внести в правительство законопроект, предполагающий возвращение бессрочного вида на жительство для иностранных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющую обязанности начальника главного управления по вопросам миграции министерства Валентину Казакову.

Бессрочный вид на жительство существовал в России до 2002 года. 

"Меняется срок действия вида на жительство. Поступало большое количество обращений, когда люди забывали продлевать вид на жительство, пять лет истекали. Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории РФ, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина", - пояснила Казакова во время выступления на заседании Комитета Госдумы по делам СНГ.

Вид на жительство — документ, который выдают иностранному гражданину в подтверждение его права постоянно проживать в России, а также свободно выезжать и въезжать в страну. Сейчас вид на жительство выдают на пять лет, а высококвалифицированному специалисту и членам его семьи оформляют вид на жительство на срок действия его разрешения на работу. Вид на жительство иностранцу, признанному носителем русского языка, оформляется на три года.

Иностранец, признанный в России беженцем или получивший временное убежище и ставший участником государственной программы, а также члены его семьи могут оформить вид на жительство на срок действия свидетельства участника госпрограммы.




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